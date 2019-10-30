В Уфе трое полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу: что произошло за год

Год назад Башкирию всколыхнуло шокирующее известие – трое высокопоставленных полицейских жестоко избили и изнасиловали молодую дознавательницу. Вскоре эту новость уже горячо обсуждала вся Россия. Ведущие федеральные и местные СМИ смаковали каждую подробность скандала, журналисты атаковали здание суда, где проходили заседания с участием обвиняемых, караулили саму жертву – ведь с самого начала в истории было много белых пятен и несостыковок. И хотя прошел уже год, суд над обвиняемыми экс-офицерами еще длится, и когда будет окончательно вынесен приговор – неизвестно.

«Комсомолка» решила вспомнить всю эту историю с самого начала, напомнить, как проходило расследование самого знаменитого уголовного дела за последние годы, а также узнать – как сейчас живет сама потерпевшая и ее обидчики.

Все трое экс-офицеров уверяют, что и пальцем не трогали Гузель -ведь у каждого у них есть жены и дети

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Все произошло в ночь на 30 октября 2018 года в здании управления по вопросам миграции по Уфимскому району. Трое высокопоставленных офицеров – 51-летний начальник Уфимского районного отдела полиции Эдуард Матвеев, 50-летний начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев и 34-летний начальник паспортно-визового сервиса Уфы Павел Яромчук – решили встретиться после работы и выпить за грядущее повышение по службе старшего из товарищей – Матвеева. Чтобы не было скучно – вызвали к себе и 23-летнюю дознавательницу Гузель С. (имя изменено – ред.) Девушка приехала не одна, прихватив с собой подругу-коллегу. Что произошло дальше – доподлинно неизвестно, но сама Гузель утверждает, что после пары рюмок горячительного алкоголя старшие коллеги словно взбесились – затащили в тесный туалет, сорвали одежду и по очереди надругались в самой извращенной форме.

Вдоволь поизмывавшись над девушкой, полицейские отправили ее на такси домой. Придя в себя лишь под утро, Гузель нашла в себе смелости и отправилась прямиком в Следственный комитет, где и написала заявление об изнасиловании.

Конечно, был большой скандал. Руководство МВД Башкирии немедленно организовало служебную проверку, по результатам которой все три офицера лишились своих званий в связи с «поступком, порочащим честь мундира» - пьянством на рабочем месте. Сама Гузель на пару месяцев оказалась на больничной койке в госпитале, где залечивала свои душевные и физические раны. В конце декабря девушка вышла на работу, но уже в январе, после той же служебной проверки, Гузель и ее подругу уволили из органов – ибо пить на рабочем месте не позволяется никому.

Гузель уверяла, что начальники надругались над ней прямо в тесном туалете

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ АЛИБИ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ОТЕЦ

Тем временем, сразу после заявления Гузель следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «групповое изнасилование». Всех трех экс-полицейских сразу же отправили в следственный изолятор, где они находились в одиночных камерах и твердили о своей невиновности.

Так, например, Эдуард Матвеев заявил, что уже вечером был дома и помогал укладывать спать внуков. Салават Галиев в качестве алиби предоставил видеозапись с камер наблюдения в загородном ресторане, куда он приехал в тот вечер вместе со своей подругой. Самый младший из участников «оргии» Павел Яромчук признавался на допросах – в тот вечер он лично отвез Гузель домой на такси, а потом заскочил в кафе и поехал домой – к любимой жене и маленьким детям.

В том, что полицейские никогда бы не надругались над своей подчиненной, не верят ни их друзья, ни родные, ни коллеги. Во-первых, Гузель – дочь высокопоставленного силовика, командир башкирского ОМОНа Ирека Сагитова. Именно по настоянию отца девушка выбрала работу в полиции, хотя сама мечтала о карьере певицы.

- Это подстава, однозначно! Эдуарду Валентиновичу уже за пятьдесят, он знаком с ее отцом и даже сам помогал устраивать Гузель на работу. Зачем ему все это было нужно? – вопрошает близкий друг Матвеева Андрей Шурухин. – Он вообще в тот вечер в том здании исключительно по работе был!

Гузель стала полицейским по настоянию отца, хотя сама мечтала о карьере певицы

Во-вторых, в истории действительно есть странные моменты. Например, как рассказывают коллеги Гузель, на следующий день девушка пришла на работу, хоть и не до конца протрезвевшая, но в приподнятом настроении. И лишь после того, как Матвеев строго отчитал ее за неподобающий вид и пригрозил пожаловаться отцу, громко хлопнула дверью и отправилась в следственный комитет. Также много вопросов возникает к поведению девушки – почему она выпивала на рабочем месте, почему подралась со своей подругой и где находилась несколько часов после того, как ее высадили у подъезда дома.

ОПУХОЛЬ МОЗГА И 100 МИЛЛИОНОВ МОРАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Следующие несколько месяцев СМИ и общественность пытались выяснить новые подробности. Сама Гузель упорно хранила молчание, а ее адвокат отказывалась от любых комментариев, объясняя, что ее подзащитная пережила серьезный стресс и находится на грани нервного срыва. После увольнения девушки из органов, она пыталась обжаловать это решение в суде, но получила отказ. Тогда Гузель решила попробовать свои силы в адвокатуре и якобы даже собиралась сдавать соответствующие экзамены, но снова потерпела поражение. Летом стало известно, что девушка вышла на новую работу, но в какой именно сфере – журналистам выяснить не удалось.

Что касается самих обвиняемых, то, судя по рассказам адвокатов, в СИЗО им пришлось несладко: все они сильно похудели, у них обострились хронические заболевания, а у Павла Яромчука (которого вообще определили в камеру к педофилам) даже обнаружили опухоль мозга, и близкие мужчины всерьез опасались за его жизнь. Масла в огонь подлила и сама экс-дознавательница, заявившая о том, что планирует взыскать со своих обидчиков 100 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Никаких комментариев от самой Гузель журналистам добиться не удалось

Впрочем, в конце апреля суд принял неожиданное для всех участников решение и отпустил полицейских под домашний арест. Конечно, для экс-офицеров это был настоящий подарок судьбы – ведь хотя они не могли покидать пределы дома и общаться с друзьями, рядом с ними находились их близкие. Такой поворот событий совершенно не устроил потерпевшую и ее адвоката, а также следователей - они даже пытались оспорить решение в Верховном суде, но бесполезно.

СУД ЗАТЯНУЛСЯ НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

В конце июня расследование громкого уголовного дела все же завершилось, и его вместе с утвержденным обвинительным заключением передали в Кировский районный суд Уфы. В следкоме отметили, что криминалисты и следователи провели колоссальную работу, чтобы установить причастность экс-полицейских к преступлению. По словам представителей ведомства, все представленные обвиняемыми алиби были опровергнуты. Также был проведен ряд сложных экспертиз, в том числе и в других регионах.

Вот только результаты этих генетических экспертиз никто общественности так и не озвучил, хотя это сразу бы все расставило по местам. Хотя еще в прошлом году, когда следствие только начиналось, в СМИ появлялась информация, что на теле и одежде Гузель были найдены биологические следы Павла Яромчука, которому приписывали служебную интрижку с потерпевшей. Позже эти следы якобы стали принадлежать уже Эдуарду Матвееву, но адвокаты сразу опровергли все эти домыслы, заявив, что экспертиза вообще выявила эпителий трех неизвестных женщин. В итоге, чьи же следы обнаружили эксперты, так доподлинно выяснить не удалось. В конце июля начались судебные заседания, однако первые два пришлось перенести, поскольку Гузель в суд не явилась. Когда же девушка в сопровождении своего адвоката все же пришла на заседание – ее окружили журналистов, но Гузель продолжала хранить молчание. Всегда в огромных солнцезащитных очках, скромно одетая – теперь в экс-дознавательнице и не узнать ту яркую жизнерадостную особу, которую мы раньше видели на фотографиях.

В суде, по словам адвокатов экс-полицейских, Гузель продолжала вести себя странно: путалась в показаниях, зачитывала их с телефона, а когда судья просила говорить своими словами, терялась и, ссылаясь на плохое самочувствие, спешила покинуть здание суда.

В суде девушка ведет себя неуверенно и путается в показаниях. Возможно, дело в серьезном стрессе, который она переживает

В надежде вывести Гузель на чистую воду адвокаты бывших офицеров шли на ухищрения: на одно из заседаний они даже приволокли доску с маркерами и попросили девушку нарисовать – как именно в тесном туалете смогли разместиться все участники изнасилования. Также сторону защиты обвиняемых очень возмущал факт, что в ходе следствия серьезно сдвинулись временные промежутки, когда совершалось преступление.

- Потерпевшая постоянно меняет показания относительно времени, когда происходило изнасилование. Если изначально речь шла о промежутке времени с семи вечера до пяти утра, то потом Гузель рассказала, что над ней измывались до часу ночи, а в конце и вовсе заявила – все происходило в течение часа, и выпила она всего одну рюмку спиртного, - рассказали адвокаты Яромчука и Матвеева.

В какой-то момент неудобные вопросы настолько вывели Гузель из себя, что она объявила, что увеличивает иск о моральной компенсации со 100 до 130 миллионов рублей. Также девушка выразила глубокое сожаление, что те, кого она раньше считала друзьями, теперь дают показания против нее.

ИЗ ЗАКРЫТОГО СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕВРАТИЛСЯ В ТАЙНЫЙ

В какой-то момент Гузель, ее адвокат, а также гособвинитель возмутились, почему адвокаты экс-полицейских откровенно обсуждают с журналистами все подробности судебных заседаний. Суд принял сторону обвинения и перевел процесс из закрытого в тайный. Теперь адвокатам Яромчука, Галиева и Матвеева попросту запрещено передавать журналистам какую-либо информацию, касающуюся уголовного дела.

По всей видимости, до оглашения приговора предстоит ждать еще минимум пару месяцев, во всяком случае, домашний арест обвиняемым продлили до 2 января 2020 года.

А пока бывшие офицеры наслаждаются общением со своими близкими: Эдуард Матвеев помогает собирать урожай и нянчится с маленькими внуками, Салават Галиев живет в загородном доме вместе со своей женой, а Павел Яромчук вместе с женой Василей занимается воспитанием своих маленьких детей.

В настоящий момент все три экс-офицера находятся под домашним арестом и исправно ходят в суд на заседания

- У Эдуарда Валентиновича все хорошо, здоровье он дома поправил, сейчас живут с женой в деревне. Мы все надеемся, что суд уже скоро закончится, и все узнают, что никакого изнасилования не было. Верим только в лучшее! – рассказал «Комсомолке» друг Матвеева Андрей Шурухин.

- К делу это назначение никак не относится, поэтому и комментировать тут нечего, - добавил адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов.

Конечно, нас интересовал вопрос – как близкие и знакомые экс-офицеров отреагировали на новость, что отец Гузель Ирек Сагитов на днях получил пост заместителя премьер-министра. Оказалось, что это известие хоть и вызвало удивление, но никого не взволновало, ведь новое назначение никак не может повлиять на судебное решение. Все-таки Ирек Сагитов с самого начала отстранился от ситуации, заявив, что практически не общается с дочерью.

Чем закончится эта запутанная скандальная история, покажет время, а окончательную точку в этом деле поставит суд.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.