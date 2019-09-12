2019-09-12T14:55:56+03:00
Общество

«Она вышла из себя»: экс-дознавательница из Уфы намерена взыскать с обидчиков уже 300 млн рублей

Об этом она заявила на очередном судебном заседании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее девушка собиралась взыскать 100 млн рублейРанее девушка собиралась взыскать 100 млн рублейФото: Яна БАЗЕКИНА
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В Кировском районном суде продолжаются разбирательства по делу о групповом изнасиловании бывшей дознавательницы МВД. Каждую неделю кто-нибудь из адвокатов подсудимых сообщает любопытную подробность из зала суда. Ранее деталями о доске, на которой потерпевшая рисовала расположение фигурантов дела во время преступления, поделился Ренат Амирханов. На этот раз слово взял Наиль Багаутдинов. Сегодня, 12 сентября, он рассказал журналистам, что теперь девушка намерена увеличить сумму иска о компенсации морального вреда до 300 млн рублей. Ранее эта сумма была в три раза меньше – 100 млн.

– Когда мы стали задавать неудобные для нее вопросы, в какой-то момент она вышла из себя и пригрозила подсудимым, что она увеличит сумму гражданского иска до 300 миллионов рублей, – приводят слова адвоката коллеги из «Вести-Башкортостан».

Громкая история с групповым изнасилованием началась в конце октября прошлого года. 23-летняя тогда дознавательница Уфимского районнного отдела полиции обвинила трех начальников в надругательстве. В результате Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев были арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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