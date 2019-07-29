Суд не состоялся: уфимская дознавательница, обвинившая троих экс-полицейских в изнасиловании, не явилась на заседание

Сегодня, 29 июля, в Кировском районном суде Уфы должно было состояться знаменательное событие: впервые за долгое время в суд для дачи показаний должна была явиться экс-дознавательница Уфимского районного отдела полиции. Но Гузель С., которая обвинила троих бывших высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии в изнасиловании, на заседание не явилась. К разочарованию внушительной толпы журналистов, ожидавших девушку в коридоре – на само заседание никого не пускают, процесс объявлен закрытым.

ОБВИНЯЕМЫХ УВЕЗТИ, СУД - ПЕРЕНЕСТИ

В назначенное время судебные приставы завели в зал заседаний всех троих фигурантов уголовного дела. Бывшие начальники Уфимского и Кармаскалинского отделов полиции Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также экс-начальник отдела по вопросам миграции все того же Уфимского отдела Павел Яромчук на данный момент находятся под домашним арестом. До этого они полгода провели в СИЗО. Свою вину они категорически не признают.

Экс-офицеры в сопровождении адвокатов зашли в зал заседаний, но уже через полчаса стало ясно, что заседание переносится. По словам адвоката одного из обвиняемых, судья решил перенести слушание из-за неявки стороны обвинения. Ни Гузель, ни ее адвокат так и не появились.

Сейчас все трое экс-полицейских находятся под арестом

После того как обвиняемых увезли, их защитники вышли к прессе. Адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов сделал первое «громкое» заявление.

- Появившаяся недавно в СМИ информация о том, что экспертиза показала наличие генетических следов всех троих обвиняемых (на одежде Гузель С. – прим. ред.) не соответствует действительности. – подчеркнул Наиль Багаутдинов. – В деле нет таких экспертиз, чтобы они нашли биологические следы наших подзащитных.

«ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЫЛИ»

Следком по Башкирии недавно опроверг алиби всех троих обвиняемых по громкому делу об изнасиловании. Наличие доказательств о том, что бывшие полицейские в момент изнасилования, якобы, находились где-то в другом месте, предоставляли их защитники. Адвокат Павла Яромчука отказался комментировать это заявление следователей.

- Давайте когда пройдет судебное следствие, когда все доказательства обвинения будут представлены, и доказательства защиты. Вот тогда судья будет давать оценку, и мы выскажемся по этому поводу, - подытожил адвокат.

Практически как под копирку тоже самое заявил и защитник Эдуарда Матвеева Аслям Халиков.

- Мы будем ждать сторону обвинения вместе с ее адвокатом 6 августа. Судья принял законное решение отложить заседание. Касательно экспертиз, которых было много. Если говорить о телесных повреждениях, то они у нее (экс-дознавательницы. – Прим. ред.) были. Генетических следов моих подзащитных там нет. Учитывая все описываемые ей насильственные действия, там должен быть полный контакт со всеми тремя. Но по генетическим следам это не подтверждается, - подчеркнул Аслям Халиков.

Как дали понять защитники экс-полицейских, на следующем заседании историческая встреча предполагаемой жертвы и обвиняемых в изнасиловании все-таки должна состояться. Произойдет это в следующий вторник, 6 августа.

Напомним, громкая история с изнасилованием тогда 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции тремя начальниками началась в конце октября прошлого года. По версии девушки, начальники напоили ее и надругались над ней. На следующий день она написала заявление в следком, а Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева арестовали и отправили в СИЗО. Мужчин с позором уводили из МВД Башкирии. В начале января 2019 года такая же участь постигла и саму дознавательницу, обвинившую высокопоставленных коллег. В мае 2019 года всех мужчин отправили под домашний арест.

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