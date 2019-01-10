Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель 23-летней дознавательницы, обвинившей троих полицейских в групповом изнасиловании, подала против них иск на выплату моральной компенсации.

Вчера, 9 января местные СМИ, со ссылкой на близкого друга одного из обвиняемых полицейских Андрея Шурухина сообщили, что потерпевшая девушка потребовала от каждого из обвиняемых по 10 миллионов рублей моральной компенсации. Представители обеих сторон конфликта эту информацию опровергли.

Сам Шурухин заявил, что никаких комментариев по этому поводу СМИ не давал и информация фейковая.

Один из адвокатов бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому района Эдуарда Матвеева в разговоре с "Комсомолкой" предположил, что размеры суммы компенсации кто-то специально «слил» журналистам, дабы узнать, от кого информация поступает в СМИ.

Представитель потерпевшей стороны Ирина Валиева информацию о подаче гражданского иска на возмещение морального ущерба подтвердила, но сумму в 10 миллионнов опровергла.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Сотрудницу отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали в ночь на 31 октября. По словам девушки, в преступлении принимали участие ее непосредственный начальник Эдуард Матвеев, его коллега из Кармаскалов Салават Галиев и глава Отдела миграции Павел Яромчук, в кабинете которого и произошло насилие.

Всех троих подозреваемых по делу арестовали сначала до конца декабря, а затем - до конца февраля. Адвокаты полицейских считают, что троих начальников могли подставить, а собранных улик недостаточно для того, чтобы держать тех под стражей.

В конце декабря пострадавшая Гузель С. вышла на работу.

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