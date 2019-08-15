«Нам плохо, мы пошли»: в Уфе вновь перенесли заседание по делу о групповом изнасиловании дознавательницы

Сегодня, 15 августа, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы тремя бывшими высокопоставленными офицерами МВД по Башкирии. Сама экс-сотрудница уфимского районного отдела полиции Гузель С. (имя изменено - ред.) вместе со своим адвокатом прибыла в здание суда задолго до начала процесса. По всей видимости, чтобы скрыться от любопытных глаз и телекамер.

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В 10 часов утра в зал заседания вошел судья. Там уже находилась сама потерпевшая и обвиняемые в изнасиловании экс-полицейские Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Напомним, все трое сейчас находятся под домашним арестом, а до этого полгода провели в уфимском СИЗО.

Судебные приставы отвели для журналистов, которых в общей сложности было около десяти человек, отдельный угол в коридоре. Поскольку процесс по желанию сторон был объявлен закрытым, в зал заседания никого не пустили.

Около 12 часов судья объявил перерыв, и из кабинета стали выходить обвиняемые с адвокатами и сама экс-дознавательница. Однако никто на вопросы журналистов отвечать не собирался. Трое бывших полицейских начальников хранили молчание потому, что по условиям домашнего ареста им запрещено общаться с прессой. По какой причине отмалчивалась сама Гузель, остается лишь догадываться. Выглядела она вполне здоровой, хотя и немного бледной.

После перерыва заседание за закрытыми дверьми продолжалось еще чуть меньше часа, после чего его перенесли еще на неделю. По словам адвоката Павла Яромчука, сегодня проводился допрос потерпевшей – свои вопросы ей задавал исключительно государственный обвинитель.

НА ВОПРОСЫ ПРОКУРОРА ОТВЕЧАЛА САМА

- Гособвинитель задавал свои уточняющие вопросы. Всего около 80 вопросов ей задали. После этого пришла очередь задавать вопросы ее адвокату, но, поскольку пришло время обеденного перерыва, она попросила отложить это до следующего заседания. В следующий раз свои вопросы задаст адвокат потерпевшей, ну и, надеемся, адвокаты [обвиняемых] тоже смогут опросить потерпевшую. У каждого из нас заготовлено около сотни уточняющих вопросов, - рассказал Наиль Багаутдинов.

Как отмечает защитник Павла Яромчука, на этот раз девушка не читала показания с телефона, а говорила сама. К тому же у них с коллегами возникли дополнительные вопросы в связи с ее показаниями.

На процессе вновь зашла речь о гражданском иске Гузель С. к бывшим коллегам, которых она обвиняет в изнасиловании. По словам Наиля Багаутдинова, девушка поддержала ранее предъявленные требования – если всех троих признают виновными, она через суд будет требовать с них 100 миллионов рублей.

ПРО ВОЗМОЖНУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ

Адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов также согласился поговорить с журналистами. Чего не скажешь о защитниках экс-начальника Кармаскалинского районного отдела полиции Салавата Галиева – они по-прежнему хранят молчание.

- По мере допроса потерпевшей появляются интересные моменты, и от первых показаний ей в какой-то мере приходится отказываться. Детали этого, я само собой, разглашать не могу, – заявил Рустам Ибрагимов. – Адвокат потерпевшей вновь ссылается на не очень хорошее состояние здоровья своей подзащитной, поэтому она и попросила продолжить в следующий раз.

Что касается слухов, которые появились в СМИ о том, что Гузель С. может находиться в положении, защитник Эдуарда Матвеева прямого ответа не дал, лишь высказал собственное субъективное мнение

- Про положение, думаю, нет. Знаете, мне не нравится то, что рядом с ней сейчас нет нормального человека. Они просто накручивают ее, а чтобы привести ее психологическое состояние в норму, должна быть другая политика, - подчеркнул адвокат.

ДОПРОС ПЕРЕНЕСЛИ

Сегодняшнее заседание в Кировском суде Уфы завершилось около 13 часов. По словам Рустама Ибрагимова, в конце адвокат девушки заявила всем присутствующим: «Нам плохо, мы пошли».

Следующее заседание по делу о групповом изнасиловании в уфимском отделе полиции состоится 22 августа в 15:00.

Напомним, в конце октября прошлого года тогда еще 23-летняя дознавательница уфимского районного отдела полиции обвинила в групповом изнасиловании троих высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии. В своем заявлении в следком она сообщила, что Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук надругались над ней прямо в одном из кабинетов местного отдела по вопросам миграции. На следующий день всех троих арестовали и отправили в СИЗО. Позже их уволили со службы по отрицательным показателям.

В начале января 2019 года саму Гузель С. также уволили из органов, поскольку она в тот злополучный вечер распивала спиртное с обвиняемыми. Она пыталась восстановиться на службе через суд, но ей отказали.

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