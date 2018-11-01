В Уфе уволили троих полицейских начальников, подозреваемых в изнасиловании 23-летней коллеги

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-01T19:50:48+03:00

Все подозреваемые с позором уволены из органов

Такое решение принял министр внутренних дел республики Роман Деев

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Как и ожидалось, громкий скандал в рядах башкирской полиции закончился увольнением трех офицеров, подозреваемых в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. Как заявил министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, все фигуранты уголовного дела, руководители подразделений МВД Башкирии уволены за «совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

Также по поручению Романа Деева сейчас проводится комиссионная служебная проверка, в ходе которой выяснятся все причины и обстоятельства совершенного преступления.

- Будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/676027" frameborder="0"></iframe> Изнасилование в полиции.Трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы.

Напомним, что скандальный инцидент произошел в ночь на 30 октября. Три высокопоставленных силовика: начальник Уфимского районного отдела полиции Эдуард М., начальник паспортно-визового сервиса Уфы Павел Я. и начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Г. устроили вечеринку прямо в рабочем кабинете, куда и вызвали молоденькую коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя Гузель С. (имя изменено – ред.) Разгоряченные алкоголем, «доблестные» офицеры жестоко изнасиловали девушку.

Пострадавшая только в этом году закончила университет

На следующий день дознаватель написала заявление в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования, а все подозреваемые задержаны. уже завтра, 2 ноября, будет избрана мера пресечения для уже бывших полицейских.

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