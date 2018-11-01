В Уфе уволили троих полицейских начальников, подозреваемых в изнасиловании 23-летней коллеги
Как и ожидалось, громкий скандал в рядах башкирской полиции закончился увольнением трех офицеров, подозреваемых в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. Как заявил министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, все фигуранты уголовного дела, руководители подразделений МВД Башкирии уволены за «совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».
Также по поручению Романа Деева сейчас проводится комиссионная служебная проверка, в ходе которой выяснятся все причины и обстоятельства совершенного преступления.
- Будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Изнасилование в полиции.Трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы.
Напомним, что скандальный инцидент произошел в ночь на 30 октября. Три высокопоставленных силовика: начальник Уфимского районного отдела полиции Эдуард М., начальник паспортно-визового сервиса Уфы Павел Я. и начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Г. устроили вечеринку прямо в рабочем кабинете, куда и вызвали молоденькую коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя Гузель С. (имя изменено – ред.) Разгоряченные алкоголем, «доблестные» офицеры жестоко изнасиловали девушку.
Пострадавшая только в этом году закончила университет
На следующий день дознаватель написала заявление в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования, а все подозреваемые задержаны. уже завтра, 2 ноября, будет избрана мера пресечения для уже бывших полицейских.
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