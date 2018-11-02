Жена подозреваемого в изнасиловании дознавательницы: «У моего мужа есть алиби»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-02T12:49:50+03:00

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В Башкирии продолжается скандал, связанный с громкой историей изнасилования 23-летней дознавательницы из Уфы своими тремя начальниками. Сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы бывшим офицерам изберут меру пресечения – скорее всего, те отправятся под стражу до самого суда. В СМИ и социальных сетях горячо обсуждают эту чудовищную историю и осуждают «нелюдей в погонах», которые распивают алкоголь на рабочем месте, а потом творят бесчинства. Вот только жена одного из обвиняемых, 34-летнего бывшего начальника миграционного отдела по Уфимскому району республики Павла Яромчука, утверждает, что ее муж непричастен к этому преступлению. Хотя бы потому, что в ту роковую ночь он находился дом, вместе со своей семьей.

ПРИЕХАЛ ДОМОЙ И СРАЗУ ЛЕГ СПАТЬ

«Комсомольской правде - Уфа» удалось поговорить с супругой Павла Я. Василя очень тяжело переживает случившееся и беспокоится за двух маленьких детей, которые очень скучают по папе.

- Я хочу вытащить мужа, мне очень неприятна вся эта ситуация. Мне очень тяжело, - признается женщина.

Василя утверждает, что в ночь на 30 октября Павел находился дома.

- Он приехал с работы где-то в 23.45 и сразу лег спать. Павел был абсолютно спокойным, трезвым, не выглядел взволнованным, - рассказывает Василя. – В 6.30 как обычно прозвенел будильник. Муж спокойно встал, принял душ, оделся и поехал на работу.

Женщина рассказывает, что созванивалась с супругом во вторник, 30 октября. Павел пообещал вернуться домой ближе к 10 вечера, сразу как освободится. Когда муж так и не появился дома, Василя перезвонила ему еще раз, и тот ответил, что задержится- мол, к нему на работу приехали из УСБ со служебной проверкой.

Василя спокойно уложила маленьких детей спать и сама не заметила, как задремала. Проснувшись в три часа ночи, женщина обнаружила, что супруг так и не появлялся дома, и бросилась ему звонить. Вот только на звонок никто не отвечал, а потом телефон и вовсе оказался выключен.

- Утром я начала разыскивать мужа, расспрашивала его коллег, но никто так и не смог внятно объяснить, что же произошло, - говорит женщина. – А уже в 11 часов к нам приехали следователи вместе с моим мужем. Он был взволнован и напуган, рассказал, что его обвиняют в изнасиловании, но он не причем. И я верю ему, ведь везде пишут, что изнасилование длилось всю ночь, а он, повторяю, был дома!

Толком поговорить с мужем Василе не удалось – все разговоры велись в присутствии следователей. Вместе с двумя понятыми они перерыли весь дом и забрали с собой несколько личных вещей Павла в качестве улик. Женщина признается, что в тот момент ей было очень обидно за детей, которые сильно перепугались строгих людей в форме, не дающих им подойти и обнять папу.

34-летний бывший начальник миграционного отдела по Уфимскому району Павел Яромчук

НУЖНО СМОТРЕТЬ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ!

Также Василя просит обратить внимание на тот факт, что здание миграционной службы, где все и происходило, всегда закрывается и ставится на сигнализацию. Именно Павел Я. и отвечал за эту сигнализацию, а значит, никто без его ведома и согласия не мог туда проникнуть или задержаться там.

- Я помню, как однажды коллеги Павла забыли включить сигнализацию, и мужу сразу начала звонить охрана, что нужно вернуться и сделать это, - говорит Василя. - Я уверена, что и в этот раз муж поставил здание на сигнализацию, он не мог забыть про это, потому что он очень ответственный в этом плане человек. Никто без его ведома и согласия не мог проникнуть в кабинет!

Также супруга Павла уверена, что непричастность мужа к громкому преступлению могут подтвердить записи с видеокамер, установленных на улицах загородного поселка, где они проживают всей семьей.

- Камеры должны были зафиксировать, как муж на своей машине приехал в поселок, и что обратно больше автомобиль никуда не выезжал, - говорит Василя. – В доме камер нет, но я буду просить адвоката вытащить другие видеозаписи и предоставить их в качестве доказательств.

ЗАКОН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Также женщина убеждена, что Павел никак не мог остаться на «вечеринку» и выпивать вместе со своими коллегами, Хотя бы потому, что у них были чисто рабочие взаимоотношения, и ни о какой тесной дружбе речи не шло.

- К Матвееву он относился чисто как подчиненный к своему начальнику. Семьями мы не дружили, совместно праздники не отмечали, - говорит Василя.

Про потерпевшую, 23-летнюю Гузель, женщина тоже впервые слышит. В разговорах с мужем это имя никогда не всплывало. Впрочем, Василя не видит смысла сейчас общаться с Гузель напрямую, потому что боится, что ее могут обвинить в давлении на жертву.

В суде настоящий ажиотаж

На вопрос, если у женщины версия, могли ее мужа попросту подставить, Василя не смогла дать четкого ответа.

- У меня версий никаких нет. У меня много вопросов, почему его так хотят подставить, но ответов пока нет никаких.

Женщина рассказывает, что у ее мужа никогда не было никаких нареканий по работе. Якобы Павел «всегда работал только для народа, все делал для того, чтобы все были обслужены с точки зрения закона»

- Мой муж любил повторять: «У меня есть закон, и я по нему работаю. Закон превыше всего, и Я не имею права переступать его границы», - говорит Василя. – И уж тем более я не верю, что мой муж мог употреблять алкоголь на рабочем месте.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

Как рассказала женщина «КП-Уфа» за плечами у Павла уже есть два брака, и их брак – уже третий по счету. Всего Павел является счастливым отцом четырех несовершеннолетних детей. От первого

брака у него есть сын, которому на днях исполнится 13 лет, от второго – восьмилетний сын. Вместе с Василей сейчас бывший начальник миграционной службы воспитывает мальчика и девочку – 3 и 4 лет.

- Павел очень внимательный отец и любящий супруг, - утверждает женщина. – Но и про других детей он не забывает. Часто с ними общается, вовремя выплачивает алименты. Я уверена, что и бывшие жены тоже довольны.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы состоится заседание, на котором Павлу Я. и его коллегам изберут меру пресечения. Василя собирается на нем присутствовать.

«Комсомольская Правда» продолжает следить за развитием событий.

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