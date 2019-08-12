Уфимская дознавательница в суде зачитывала свои показания по телефону, а затем ей резко стало дурно

Сегодня, 13 августа, в Кировском районном суде г. Уфы состоялось очередное судебное заседание по громкому уголовному делу по изнасилованию тремя высокопоставленными полицейскими своей молодой коллеги. В суд явились не только экс-офицеры и их защитники, но и сама потерпевшая – 24-летняя Гузель С. (имя изменено – ред.), а также ее адвокат Ирина Валиева.

Бывшая дознавательница пришла в суд впервые – на прошлой неделе заседание пришлось отменить, потому что ее адвокат находилась в больнице и не могла участвовать в процессе. Сегодня Гузель С. выглядела подавленной – прятала лицо за массивными солнечными очками, с журналистами не разговаривала и на все вопросы предпочитала отмалчиваться. Заседание проходило за закрытыми дверями: в зал суда также внесли огромную кипу томов уголовного дела (ранее адвокаты сообщали, что всего их 11).

Через полтора часа после начала заседания, стало известно, что его снова перенесли на 15 августа из-за плохого самочувствия девушки. Как рассказали позже адвокаты обвиняемых, сначала Гузель читала свои показания по телефону – причем очень тихо и невнятно, так что приходилось ее постоянно переспрашивать. Когда же судья попросил Гузель убрать телефон, то ее адвокат немедленно ходатайствовала о переносе судебного заседания – мол, подзащитная слишком переволновалась, сейчас плохо себя чувствует и не может продолжать давать показания. В итоге свои вопросы потерпевшей успел задать только гособвинитель, а адвокаты Матвеева, Галиева и Яромчука не успели вставить и слова.

Неприятный конфуз случился позже, когда Гузель срочно потребовалось посетить дамскую комнату, но проход ей забаррикадировали журналисты с камерами, наперебой задающие вопросы. Пришлось вмешаться судебным приставам, которые оттеснили представителей СМИ в сторону, а адвокат Гузель назвала подобное поведение «безнравственным» и «абсолютным моветоном».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/725675" frameborder="0"></iframe> Адвокат дознавательницы из Уфы рассказала о судебном процессе.

«ЭТО НЕКРАСИВАЯ, БЕЗНРАВСТВЕННАЯ, УНИЧИЖИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

Позже Ирина Валиева все же ответила на некоторые вопросы журналистов, отметив, что ее подзащитной сейчас действительно приходится нелегко, поэтому не стоит ее тревожить.

- Ей предстоит еще рассказывать и рассказывать, поэтому дайте ей спокойно допроситься, - попросила адвокат.

Ирина Валиева отметила, что несмотря на плохое самочувствие Гузель, ни скорая помощь, ни помощь психолога ей все же не требуется. Что касается одного из главных вопросов, интересующих журналистов, действительно ли бывшая дознавательница планирует получить со своих обидчиков 100 миллионов рублей, адвокат ответила достаточно обтекаемо.

- А лично вы во сколько оцениваете моральный вред? Трудно оценивать финансовую составляющую насилия над личностью. Исковые требования заявлены, позже они будут оглашены в судебном заседании, - уточнила Ирина Валиева.

Также адвокат подчеркнула, что позиция ее доверительницы остается той же, что и в начале следствия: в отношении девушки было совершено противоправное действие, проведено следствие, и на сегодняшний день она совершенно не отказывается от своих показаний.

- Это история непросто некрасивая, безнравственная, уничижительная. Она абсолютно не имеет аналогов в том плане, что люди не могут так поступать, как звери. Еще в своем первом интервью я сказала – самое главное, что мы живы, и что они (обвиняемые – ред.) сидят. То же самое я могу сказать и сейчас, - подчеркнула женщина.

Напомним, что скандальная история с изнасилованием 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции тремя высокопоставленными начальниками случилась 30 октября 2018 года. Как уверяет сама потерпевшая, Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев напоили ее, после чего избили и надругались над ней. На следующий день девушка написала заявление в следственный комитет, после чего всех троих полицейских арестовали и отправили в следственный изолятор. После проведенной служебной проверки вся троица была с позором уволена из органов МВД. Впрочем, в январе 2019 года такая же участь постигла и саму заявительницу. В мае экс-офицеров перевели из следственного изолятора под домашний арест, где они пробудут до января 2020 года, как раз до конца судебных процессов.

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