2018-11-12T16:49:34+03:00
Происшествия

Сначала избили, затем сорвали одежду: дознавательница из Уфы описала, что с ней сделали начальники

В распоряжении «Комсомолки» оказалась версия потерпевшей
Эльвина АПАРИНА
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23-летняя дознавательница Гузель (имя изменено - прим. ред) после изнасилования со стороны троих экс-полицейских смогла выйти из здания отдела миграции только утром следующего дня. Это обстоятельство подтверждают материалы расследования.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось постановление о возбуждении уголовного дела. В документе пострадавшая девушка подробно рассказывает, что и как происходило в тот злополучный вечер.

По ее словам, Гузель после завершения рабочего дня откликнулась на приглашение коллег и приехала в отдел по вопросам миграции, где с 19:30 распивала алкогольные напитки вместе с тремя офицерами. Спустя некоторое время мужчины начали проявлять к ней нездоровый интерес, которое впоследствии переросло в рукоприкладство.

Отцом потерпевшей оказался заместитель начальника Росгвардии Башкирии

Отцом потерпевшей оказался заместитель начальника Росгвардии Башкирии

Согласно показаниям девушки, сначала мужчины, чтобы подавить ее волю, нанесли несколько сильных ударов по различным частям тела, а затем принялись срывать с нее одежду. Убежать от них она попросту не могла. Далее против желания жертвы каждый из полицейских поочередно совершил с ней половое сношение. При этом Гузель конкретизирует, что ее не просто изнасиловали, а также применили насильственные действия сексуального характера.

Девушка смогла выйти из отдела только в 5:00. Осознав, что произошло ночью, она сразу же направилась к следователю, которому написала заявление.

Троим полицейским уже предъявлено обвинение

Троим полицейским уже предъявлено обвинение

30 октября всех подозреваемых задержали. Ими оказались 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев, 50-летний начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району майор Павел Яромчук. 1 ноября всех троих приказом главы МВД Башкирии Романа Деева с позором уволили из органов. Сейчас им предъявлено обвинение, и они находятся в СИЗО.

Представители экс-полицейских уверены, что дело не такое однозначное, как кажется на первый взгляд. По версии адвокатов, их подзащитные около 23:00 были уже дома, якобы это подтверждается показаниями свидетелей. Также адвокаты утверждают, что на застолье были и другие женщины.

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В Уфе троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, доставили в суд.

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