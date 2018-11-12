Сначала избили, затем сорвали одежду: дознавательница из Уфы описала, что с ней сделали начальники

23-летняя дознавательница Гузель (имя изменено - прим. ред) после изнасилования со стороны троих экс-полицейских смогла выйти из здания отдела миграции только утром следующего дня. Это обстоятельство подтверждают материалы расследования.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось постановление о возбуждении уголовного дела. В документе пострадавшая девушка подробно рассказывает, что и как происходило в тот злополучный вечер.

По ее словам, Гузель после завершения рабочего дня откликнулась на приглашение коллег и приехала в отдел по вопросам миграции, где с 19:30 распивала алкогольные напитки вместе с тремя офицерами. Спустя некоторое время мужчины начали проявлять к ней нездоровый интерес, которое впоследствии переросло в рукоприкладство.

Отцом потерпевшей оказался заместитель начальника Росгвардии Башкирии

Согласно показаниям девушки, сначала мужчины, чтобы подавить ее волю, нанесли несколько сильных ударов по различным частям тела, а затем принялись срывать с нее одежду. Убежать от них она попросту не могла. Далее против желания жертвы каждый из полицейских поочередно совершил с ней половое сношение. При этом Гузель конкретизирует, что ее не просто изнасиловали, а также применили насильственные действия сексуального характера.

Девушка смогла выйти из отдела только в 5:00. Осознав, что произошло ночью, она сразу же направилась к следователю, которому написала заявление.

Троим полицейским уже предъявлено обвинение

30 октября всех подозреваемых задержали. Ими оказались 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев, 50-летний начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району майор Павел Яромчук. 1 ноября всех троих приказом главы МВД Башкирии Романа Деева с позором уволили из органов. Сейчас им предъявлено обвинение, и они находятся в СИЗО.

Представители экс-полицейских уверены, что дело не такое однозначное, как кажется на первый взгляд. По версии адвокатов, их подзащитные около 23:00 были уже дома, якобы это подтверждается показаниями свидетелей. Также адвокаты утверждают, что на застолье были и другие женщины.

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