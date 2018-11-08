«Это подстава»: друг подозреваемого в изнасиловании дознавательницы раскрыл новые подробности дела

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-08T19:19:17+03:00

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Сегодня, 8 ноября, в Верховном суде республики рассматривались апелляции трех бывших офицеров полиции. Экс-начальника ОВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-начальника ОВД по Кармаскалинскому району и бывшего начальника миграционной службы Павла Яромчука обвиняют в групповом изнасиловании своей молоденькой коллеги-дознавательницы. Против троицы возбудили уголовное дело, а 2 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал их на два месяца, до 31 декабря. Вот только сами обвиняемые и их адвокаты категорически не согласились с таким решением и подали апелляцию. Но суд не изменил свое решение – все трое остались в следственном изоляторе.

На судебное заседание пришли не только адвокаты и толпа журналистов. Морально поддержать своего бывшего коллегу и старинного друга пришел экс-сотрудник УВД по Октябрьскому району Уфы Андрей Шурухин. И хотя увидеть и пообщаться с товарищем мужчине не удалось (обвиняемых не привозили в здание суда, а свои показания они давали по видеосвязи), Андрей Шурухин счел своим долгом присутствовать на заседании. «Комсомольской правде-Уфа» удалось поговорить с бывшим офицером полиции и выяснить его точку зрения на все происходящее.

8 ноября суд отклонил аппеляции по делу

В ТОТ ВЕЧЕР МАТВЕЕВ БЫЛ В ЗДАНИИ – НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РАБОТЕ

Конечно же, самый главный вопрос, который мы задали Андрею Шурухину – был ли в тот злополучный вечер Матвеев в здании миграционной службы, и причастен ли он к изнасилованию 23-летней дознавательницы?

- В этот день Матвеев действительно был там, но совсем по другому поводу, - отрезает Андрей Шурухин. – Он решал там именно рабочие моменты. И есть куча свидетелей, подтверждающих этот факт. В миграционную службу его привез водитель на служебной машине. Он же его потом забрал и отвез домой.

- У Эдуарда Валентиновича во дворе есть несколько видеокамер, записи с которых, кстати, уже изъяли следователи. Там четко видно, что примерно в 22.20-22.25 он приехал домой, - рассказывает собеседник. – Я разговаривал с его супругой, и та рассказала, что муж пришел домой рано, поужинал, полчаса поиграл с внучками, а в 23.00 уложил их спать.

Все происходило в здании ФМС

САЛАВАТ ГАЛИЕВ ВООБЩЕ ПОЕХАЛ НА ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ ЗА ГОРОД

Немало интересного рассказал Андрей Шурухин и о втором обвиняемом в скандальной истории – Салавате Галиеве, с которым ранее работал вместе в уголовном розыске. Как уверяет собеседник, Салават Галиев также приезжал в здание миграционной службы именно по рабочим вопросам на служебной машине. Пробыл там примерно полтора часа, после чего за ним приехал водитель и отвез на другую встречу, которая проходила за городом. Все это можно проверить по записям с видеокамер.

- Где-то в 20.50 водитель забрал его, а потом Галиев поехал по делам за город. Приехал он туда в 21.20 и пробыл там примерно два часа. И там тоже есть видеокамеры. Посмотрите же записи! Но никто из следователей никто не берет во внимание все наши факты и доказательства, - возмущается Андрей Шуругин . - Если подчиненные еще как-то могут быть ориентированы на то, чтобы выгородить свое начальство, то есть же еще и другие ни в чем незаинтересованные свидетели. Наш свидетель был готов дать показания еще в среду, 1 ноября, еще до ареста. Но все ходатайства адвоката о его вызове были отклонены. Водителей, кстати, опросили, но их показания никто не берет во внимание.

Девушка подала заявление на следующее утро

Также Шурухин убежден, что элементарно благодаря биллингу можно отследить звонки всех трех обвиняемых и вычислить, где они находились в тот или иной момент.

- Надеюсь, что следователи учли этот момент, - резюмирует собеседник. - Вот тогда сразу все встанет на свои места. Вы поймите, мы не оправдываем никого, но и не виним, а просто хотим разобраться в ситуации. Если виноваты – вопросов нет, но нельзя же делать виновным без доказательств? Лично у меня нет никаких сомнений в невиновности моего товарища. Когда мне рассказали об этой ситуации, я сначала даже не поверил.

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ГУЗЕЛЬ ПРИШЛА НА РАБОТУ

На вопрос, рассказывал ли Эдуард Матвеев о своей подопечной Гузель, наш собеседник ответил отрицательно.

- Я вообще не знаю, кто Гузель такая, и что с ней случилось в тот вечер. В Версию с вечеринкой тоже не верю. Эдуарду Валентиновичу уже за пятьдесят лет, он знаком с ее отцом и даже сам помогал устроить Гузель на работу. Ну, зачем ему все это было нужно? Это подстава, однозначно.

Зато в разговоре с «КП-Уфа» бывший полицейский раскрыл одну любопытную деталь, о которой ему рассказали в самом УВД, где работала Гузель. Оказывается, дознавательница утром не отправилась прямиком в следственный комитет, а пришла на работу и даже пробыла там несколько часов.

- Вот скажите, как изнасилованная девушка, которую только под утро отпустили, могла в тот же день прийти на работу? Все это чушь собачья! – возмущается мужчина.

Единственное, на что искренне надеется бывший коллега Матвеева и Галиева – что следствие и суд будут объективными, и справедливость восторжествует.

- У адвокатов есть много наработок, так что шанс на оправдательный приговор есть и очень большой. Не надо зачитывать приговор, предварительно тщательно во всем не разобравшись. Виноваты – значит будут отвечать по закону. Но если не виноваты – не надо делать из них преступников, - подчеркивает Шуругин.

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