«Раз устно не может определиться»: экс-дознавательница из Уфы нарисовала на доске, как ее насиловали

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-04T10:58:14+03:00

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Экс-дознавательница из Уфы, обвинившая своих начальников в групповом изнасиловании, допросили в Кировском районном суде. Для наглядности девушке дали доску, на которой она маркером нарисовала, как именно располагались в комнате фигуранты дела. Доску привез один из адвокатов обвиняемых.

– Раз она устно не может определиться со своими показаниями, может быть, доска и маркер ей помогут, – рассказал юрист телеканалу «Вести-Башкортостан».

Особую щепетильность к этому вопросу сторона защиты проявляет в связи с тем, что потерпевшая ранее утверждала, мол, преступление было совершено в помещении площадью чуть больше двух квадратных метров. Слишком маленькое пространство вызвало вопрос у адвокатов – каким образом там смогли уместиться столько человек.

Схема, нарисованная бывшей дознавательницей, по словам адвоката Рената Амирханова, все равно оставила «очень много вопросов». Тем не менее доску приобщили к материалам уголовного дела. Допрос потерпевшей официально завершен. На очереди – подсудимые. Они дадут показания на следующем заседании, которое пройдет 10 сентября.

Напомним, 24-летняя дознавательница обвинила троих коллег в изнасиловании в октябре прошлого года. По ее словам, все произошло в стенах отдела МВД: после совместного распития алкоголя на нее набросились Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

ИСТОЧНИК KP.RU