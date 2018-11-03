«Девушек было две, и они дрались за мужика»: новый поворот в истории с изнасилованием дознавателя в Уфе

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-03T13:14:37+03:00

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История группового изнасилования в управлении по вопросам миграции МВД в Уфе обрастает все новыми подробностями. В настоящий момент следователи воссоздают хронологию событий, происшедших в тот день и пытаются понять, как все могло прийти к такому чудовищному финалу.

Напомним, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено), работающая дознавателем в отделе МВД по Уфимскому району, утром 30 октября написала заявление в следственный комитет и рассказала о факте изнасилования тремя офицерами полиции. Все они начальники различных отделов, а один из них ее непосредственный руководитель.

СВИДЕТЕЛЬ

Спустя день после начала расследования выяснилось, что дело не ограничивается участием только пострадавшей и подозреваемыми. Есть еще пятый человек в этой истории, который проходит как свидетель.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, речь идет еще об одной девушке. Предположительно, это подруга пострадавшей, которая также работает дознавателем в том же отделе полиции, что и она сама. На застолье полицейских они пришли вместе после рабочего дня. Здание их отдела находится в 500 метрах от управления, где собственно и произошла сама пьянка.

Предположительно именно за этими окнами и произошло застолье полицейских

И вот тут выясняется интересная деталь: оказывается, Гузель весьма симпатизировала 34-летнему Павлу Яромчуку (самому молодому из подозреваемых и начальнику управления по вопросам миграции), и, скорее всего, симпатия была взаимной. По крайне мере, несколько независимых друг от друга источников подтверждают, что они были близки знакомы.

ДРАКА

Однако в тот вечер, что-то пошло не по плану. Выяснилось, что подруга Гузель тоже решила проявить знаки симпатии к офицеру, и это обстоятельство очень не понравилось 23-летней дознавательнице. В результате расследования дела выяснилось, что между девушками сначала разгорелась ссора, а затем это и вовсе переросло в драку.

История умалчивает, кто вышел из потасовки победителем. Судя по всему, девушек разняли как раз начальники.

«Девушек действительно было две, и они дрались за мужика», - подтверждает источник.

Что случилось далее, пока точно не ясно. Но уже понятно, что интимный контакт, как минимум, между Гузель и Яромчуком был. Это подтверждают результаты ДНК-экспертизы: на теле молодой дознавательницы обнаружились следы биоматериала начальника миграционной службы.

34-летний Павел Яромчук

Напомним, что ранее жена Павла Яромчука заявила, что ее муж ночевал дома и не может иметь отношения к изнасилованию. По ее словам в тот день он вернулся около 23:00 и на следующий день спокойно пошел на работу. 34-летний офицер женат в третий раз, у него по одному ребенку от бывших жен и два от нынешней.

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