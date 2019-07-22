Бывшим полицейским из Уфы, обвиняемым в изнасиловании коллеги, продлили арест на полгода

Сегодня, 22 июля, в Кировском районном суде города Уфы начался судебный процесс по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД Башкирии.

В здание суда прибыли три экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. В ходе предварительного слушания судья ознакомился с обвинительным заключением, с позициями гособвинителя, представителей защиты обвиняемых и адвоката самой потерпевшей – 24-летней Гузель С. (имя изменено – ред.). Следующее судебное заседание, в котором дело будут рассматривать по существу, состоится уже через неделю – 29 июля.

«МЫ ВЕРИМ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВЫЙ ИСХОД»

Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук прибыли в здание в сопровождении своих адвокатов и близких родственников. Бывшие офицеры шли с высоко поднятой головой, не закрываясь от камер, всем своим видом показывая – им скрывать нечего. В зал суда, где проходило слушание, журналистов не пустили: всем оставалось лишь ждать выхода обвиняемых в тесном коридоре.

- Я верю в справедливость, - бросил экс-начальник Отдела по вопросам миграции Павел Яромчук, выходя позже из зала суда.

- Мы все верим в исключительно справедливый исход этого дела, - добавил близкий друг бывшего начальника МВД по Уфимскому района Эдуарда Матвеева.

Все собравшиеся журналисты с нетерпением ожидали прихода главной героини этого громкого секс-скандала, но сама потерпевшая в здании суда так и не появилась.

- С моей подзащитной все в порядке, чувствует она себя хорошо. На процессе она конечно будет присутствовать, когда начнется рассмотрение по существу, - прокомментировала адвокат девушки Ирина Валиева.

Сами обвиняемые после заседания снова отправились под домашний арест, который продлили до 2 января 2020 года.

ЯРОМЧУК ХОТЕЛ ВЫЙТИ НА РАБОТУ, ЧТОБЫ ПРОКОРМИТЬ СЕМЬЮ

После судебного заседания адвокат Рустам Ибрагимов прокомментировал, как живется под домашним арестом бывшим полицейским.

- От Салавата Галиева поступило ходатайство о предоставлении общественного защитника, но в связи с возражением прокурора процесс будет полностью закрытый, и никакие посторонние люди, кроме адвокатов, допускаться туда не будут, - рассказал защитник Эдуарда Матвеева.

Также адвокат поведал, что Павел Яромчук просил смягчить для него условия содержания под домашним арестом: мужчина просил для себя возможность выйти на работу и обеспечивать свою семью, свою жену и несовершеннолетних детей, но в этой просьбе ему ожидаемо было отказано.

- У них очень жесткие условия: если нужно куда-то поехать, например, в больницу, то все длается через судебных приставов. Если они разрешают, то устанавливается строгий маршрут без каких-то отклонений. Если нет, то их просто берут и везут. Но в любом случае, дома им гораздо лучше, чем в следственном изоляторе, ведь у каждого были серьезные проблемы со здоровьем, они похудели на 18-25 килограммов, - рассказал Рустам Ибрагимов.

Напомним, что вся эта громкая история произошла в ночь на 31 октября: 23-летняя дознавательница Гузель С. обвинила своих начальников, что они заманили ее в здание Миграционного отдела Уфимского района, где напоили, избили и жестоко надругались над ней. Сами обвиняемые категорически отрицают свою причастность, заявляя, что в тот вечер рано вернулись домой и не могли всю ночь измываться над девушкой, как та сама утверждает. Всех трех полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам, а также возбудили уголовное дело. Несколько месяцев Матвеев, Галиев и Яромчук провели в следственном изоляторе, но в конце апреля их из-за плохого самочувствия перевели на домашний арест.

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