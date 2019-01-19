Экс-дознавательница из Уфы, обвинившая полицейских в изнасиловании, нашла себе новую работу

23-летняя уже бывшая дознавательница из Уфы, обвинившая коллег в групповом изнасиловании, хочет стать адвокатом.

Информация появилась в социальных сетях на следующее утро после того, как стало известно, что девушку лишили статуса сотрудника МВД за совершение поступка, порочащего честь мундира.

- Девушка подала документы на получение адвокатского статуса в Стерлитамаке (второй по величине населения город в Башкирии), - сообщает информатор.

Собственные источники «Комсомольской Правды» данную информацию не опровергают, и в тоже время не подтверждают.

- Она не была судима и прошла обучение в аккредитованом учебном заведении. Кто ей может запретить работать адвокатом? Но здесь следует учитывать, что у девушки должен быть стаж работы по юридической специальности. После этого нужно сдавать экзамен из двух частей, - сообщил собеседник.

Получить комментарий от представителя девушки нам не удалось.

Девушка стала известна на всю страну

А БЫЛО ЛИ ИЗНАСИЛОВАНИЕ?

Напомним, что секс-скандал в Башкирской полиции случился в конце октября 2018 года. Тогда 23-летняя Гульназ вместе со своей коллегой Евгенией (имена изменены — прим.ред) присоединились к пьяной вечеринке трех сотрудников МВД Башкирии — Павла Яромчука (начальник миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району), Эдуарда Матвеева (начальник отдела МВД по Уфимскому району) и Салавата Галиева (начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району Башкирии).

Доподлинно неизвествено, чем в тот вечер занимались полицейские, но спустя сутки одна из девушек заявила об изнасиловании. Через несколько дней высокопоставленных полицейских уволили из органов, а после и вовсе поместили под стражу в СИЗО на два месяца. Пикантности истории добавляет факт того, что отец якобы изнасилованной девушки выскопоставленный сотрудник ОМОНа Башкирии, который лично знает ее обидчиков.

Полицейские находятся под стражей с ноября 2018 года

Для расследования непростого дела в Уфу приехали следователи из Москвы. В конце 2018 года Советский районный суд продлил срок ареста экс-полицейских до марта 2019 года. Представители обвиняемых с решением не согласны, и считают, что дело намеренно затягивают по неизвестным для них причинам.

Последний суд над полицейскими состоялся в конце 2018 года

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ДО СИХ ПОР НЕТ

В начале этой недели источники «Комсомолки» рассказали, что адвокатов бывших полицейских неофициально ознакомили с результатами ДНК-экспертизы, которые якобы доказывают вину как минимум одного их трех обвиняемых. Представители мужчин эту версию опровергают, заявляя о том, что их уведомили лишь о готовности экспертизы, а не об ее результатах.

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