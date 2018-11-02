Изнасилованная в Уфе коллегами 23-летняя дознаватель не хотела работать в полиции

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-02T09:04:54+03:00

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23-летняя дознавательница уфимского районного отдела полиции Гузель С., похоже, вовсе не стремилась стать сотрудником органов внутренних дел. Корреспонденты «Комсомолки» обнаружили, что она, оказывается, разносторонняя творческая личность. Еще до поступления в школу МВД девушка мечтала не о погонах, а о сцене и певческой карьере.

В интеренете можно встретить видеоролик, записанный девушкой еще несколько лет назад. На видео она играет на пианино и вдохновенно исполняет кавер на песню Юлии Чичериной. А кумиром и образцом для подражания для юной Гузель всегда была Леди Гага – именно на нее она хотела быть похожей, экспериментируя с экстравагантным внешним видом и манерой исполнения.

Любовь к музыке почти взяла верх над карьерой в полиции – пять лет назад Гузель твердо решила поступить в институт искусств. Но, жизнь сложилась иначе и девушка вступила в стройные ряды курсантов Уфимского юридического института.

Вот только мечты о певческой карьере девушка не бросила даже после переезда в казарму УЮИ. Гузель создала собственный канал на Ютубе, где выкладывала свои музыкальные эксперименты. А в августе прошлого года будущая дознавательница и вовсе поступила на заочное отделение в Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова на специальность "звукорежиссура".

К сожалению, тяга к музыке отошла на второй план после окончания УЮИ. Молодая дознавательница вышла на работу в отдел полиции по Уфимскому району, где и произошла вопиющая история с ее изнасилованием.

Напомним, в минувшую среду стало известно о том, что 23-летнюю Гузель пригласили и изнасиловали в одном из кабинетов отдела по миграции Уфимского района МВД по Башкирии. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело. Сегодня, 2 ноября, Кировский районный суд Уфы назначит меру пресечения троим подозреваемым, все они – высокопоставленные сотрудники МВД.

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