Полная хронология группового изнасилования девушки-дознавателя полицейскими в Уфе

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-04T01:10:15+03:00

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В Уфе продолжается расследование громкого скандала в башкирской полиции. С каждым днем по крупицам удается воссоздать картину происшедших событий. На данный момент уже точно установлено несколько ключевых фактов: 1) девушка действительно пришла на застолье к полицейским по собственному желанию; 2) начальники действовали против желания дознавателя, применили грубость, групповое изнасилование было.

ПРИШЛА ВМЕСТЕ С ПОДРУГОЙ

Связь между 51-летним Эдуардом Матвеевым, 50-летним Салаватом Галиевым и 34-летним Павлом Яромчуком найти не сложно. В разное время они работали вместе и, видимо, с тех пор сохранили теплые дружеские отношения. Совместный вечер за распитием спиртных напитков для них был обычным явлением, но получалось это в последнее время не часто.

Место было выбрано не случайно. Дело в том, что управление по вопросам миграции, начальником которого являлся Яромчук, не предполагает наличие дежурных и вообще каких-либо сотрудников ночью. Дежурных нет даже днем. Более того, рядом со зданием нет многоквартирных жилых домов, да и сама эта часть улицы Октябрьской революции в темное время суток пустынна. Это снимает главный вопрос скептиков о том, почему никто не слышал криков, если действительно произошло изнасилование. Если они и были, их бы попросту никто и не услышал. В здании управления сразу после окончания рабочего дня никого не остается. Задерживается только начальник, и в этот день он решил позвать к себе в гости своих старших коллег.

В здании, где все произошло, нет дежурных

Чтобы вечер был еще веселее, офицеры решил разбавить компанию и пригласить девушек. За организацию этой части застолья также взялся Яромчук. С 23-летней Гузель С. (имя изменено), работающей в отделе МВД по Уфимскому району дознавателем, он уже был знаком ранее. И знаком достаточно близко, так как следователи установили, что половый акт между ними был не в первый раз.

Девушка решила пойти на вечеринку не одна и уговорила свою подругу. Было ли это решение ее личным или же попросили полицейские остается тайной. Известно, что вторая девушка вопреки появившейся ранее информации все-таки не работает в структурах МВД. Она просто подруга, которая согласилась пойти к мужчинам и весело провести время. В настоящий момент она проходит по делу как свидетельница.

Э. Матвеев и С. Галиев - бывшие начальники отделов МВД Уфимского и Кармаскалинского районов

С ПОДРУГОЙ РАЗРУГАЛАСЬ, ОТ МУЖЧИН ОТБИВАЛАСЬ

Таким образом, обе девушки были на вечеринке с самого начала. Они вместе с полицейскими распивали спиртные напитки в пустом здании, общались и веселились. В какой-то момент Гузель С. заметила, что ее подруга флиртует с Яромчуком. Молодая девушка, которая считала этого мужчину своим, под градусом алкоголя не выдержала и накинулась на соперницу. Сначала словесно, а затем и с кулаками. Обстановка накалилась, девушек развели полицейские. После очередной словесной перепалки подруга решила, что с нее достаточно и покинула место пьянки, отправившись домой. Вот именно таким образом потерпевшая осталась одна сразу с тремя мужчинами.

Что было дальше, описывать в подробностях не этично. По версии следователей, Гузель С. не была против секса, но обезумившие начальники набросились на нее все сразу. В какой-то момент вечера девушка от большого количества выпитого алкоголя задремала, и тогда полицейские приступили к своему черному делу. Это было грубо и происходило с применением физической силы. Факт группового изнасилования установлен. По результатам ДНК-экспертизы были найдены следы биоматериала, принадлежащие Яромчуку. Также на теле девушки имеются множественные раны и ссадины.

Павел Яромчук и ранее имел сексуальные контакты с потерпевшей

ОТЕЦ ПОТЕРПЕВШЕЙ НЕ ХОТЕЛ ОГЛАСКИ

Изнасилование продолжалось на протяжении нескольких часов. К 23:00 Яромчук уже был дома, что и подтверждает его жена. Все фигуранты дела также разъехались по домам и думали, что все происшедшее им сойдет с рук, так как девушка испугается и попросту никому ничего не скажет.

Однако Гузель С. все-таки решилась, нашла в себе силы и пошла утром 30 октября писать заявление. Как стало известно, ее отец Ирек Сагитов, заместитель начальника Росгвардии Башкирии, впал в настоящий шок после того, как узнал о случившемся. Пользуясь своими связями, он попытался, чтобы информация не просочилась в СМИ, однако было уже слишком поздно. Как рассказывают его коллеги, сейчас он находится чуть ли не в предынфарктном состоянии и тяжело переживает всю историю. Именно он в свое время настоял, чтобы его дочь от первого брака поступила в школу МВД и пошла по его стопам.

Гузель С. со своим отцом на вручении диплома

После широкой огласки у теперь уже экс-начальников нет ни единого шанса, что дело замнут. Всех троих уже с позором уволили из органов и заключили под стражу на два месяца. Из-за общественного резонанса приговор ожидается самым суровым – каждому из подозреваемых грозит до 10 лет заключения.

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