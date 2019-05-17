В Уфе всех троих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Сегодня, 17 мая, Верховный суд принял решение поместить под домашний арест 51-летнего бывшего офицера полиции Эдуарда Матвеева, который обвиняется в изнасиловании своей коллеги 24-летней дознавательницы. Об этом сообщили в Верховном суде.

- Сегодня в отношении Эдуарда Матвеева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 31 мая, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе суда.

Напомним, что на данный момент все трое обвиняемых находятся дома – 29 апреля домой отправили Павла Яромчука, 15 мая – Салавата Галиева. Все трое бывших страж порядка будут дожидаться суда в родных домашних стенах. Ранее Советский районный суд продлил им арест до конца мая, однако арестованным удалось обжаловать решение. Адвокаты ранее комментировали, что перевод под домашний арест связан с тем, что у экс-полицейских проблемы со здоровьем, а у Салавата Галиева к тому же больна мать.

Напомним, что уфимский секс-скандал прогремел на всю страну в конце октября. 24-летняя Гузель С., которая всего полгода работала дознавательницей, обвинила троих своих начальников в изнасиловании. С ее слов, преступление произошло в ночь на 30 октября в стенах миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району. Жертва рассказала, что после совместного распития алкогольных напитков полицейские набросились на нее и изнасиловали – то по очереди, то совместно. После громкой истории все четверо участников пьяной оргии с позором были уволены из органов МВД. Полгода обвиняемые провели в СИЗО, расследование уголовного дела подходит к концу, совсем скоро судьба экс-страж порядка будет окончательно решена. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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