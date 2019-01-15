Появились результаты экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В деле об изнасиловании уфимской 23-летней дознавательницы появились результаты экспертизы.
Информацию о случившемся подтвердил адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов. Однако, по словам представителя экс-полицейского, с результатами проверки его так и не ознакомили.
- Знаю, что результаты генетической экспертизы готовы. Однако мне никто о них не рассказал. Это нарушение, - отметил Багаутдинов.
Также представитель Яромчука объяснил, что на одежде девушки были найдены три фрагмента эпителия разных женщин.
Источник же «Комсомолки» поделился, что адвокаты Эдуарда Матвеева знают о результатах экспертизы, мол, неофициально, но им они были озвучены.
- Результаты биологической экспертизы известны, и адвокатам обвиняемого Эдуарда Матвеева они тоже известны – результаты положительные. Самое интересное, что сторона защиты категорически с этим не согласна. Один из адвокатов и вовсе кричал, что все подстроено, что такого не может быть. Мол, следователи специально вымазали нижнее белье и предметы одежды биоматериалами. Почему до сих пор результаты не были объявлены официально, не знаю. Возможно, нас ожидает новый поворот истории.
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