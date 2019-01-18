Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД
В МВД Башкирии уволили двух дознавательниц, участвовавших в пьянке, на которой одну из них изнасиловали.
Напомним, что громкая история произошла в конце октября 2018 года. Две сотрудницы отдела МВД по Уфимскому району Башкирии Гузель С. и Татьяна М. (имена изменены - Прим.Ред.) распивали алкоголь в миграционном отделе полиции с тремя высокопоставленными коллегами.
На следующее утро одна из девушек обвинила старших коллег в групповом изнасиловании. Позже мужчин уволили из органов. Сейчас они в статусе обвиняемых находятся под стражей до 28 февраля 2019 года.
Сегодня вечером стало известно, что МВД Башкирии закончило служебную проверку в отношении девушек. Руководство силовиков приняло решение – уволить девушек, распивавших алкоголь в служебном помещении.
- Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе МВД.
ТРОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НАХОДЯТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Обвиняемыми по делу проходят начальник МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, его коллега из Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник Отдела миграции Павел Яромчук.
Всех троих полицейских начальников сразу уволили из органов. Сейчас они находятся под стражей, в конце декабря суд продлил срок ареста до 28 февраля. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»
Родственники обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы полицейских, наконец, смогли встретиться с папой потерпевшей, начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым, который избегал разговора с момента заявления. Корреспонденту «КП» прислали запись, на которой Альбина, жена бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, орет на зам. начальника Росгвардии (подробности).
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