2019-01-18T17:05:26+03:00
Происшествия

Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

Такая же участь постигла и ее подругу
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Дознавательницу из Уфы, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВДДознавательницу из Уфы, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД
Изменить размер текста:

В МВД Башкирии уволили двух дознавательниц, участвовавших в пьянке, на которой одну из них изнасиловали.

Напомним, что громкая история произошла в конце октября 2018 года. Две сотрудницы отдела МВД по Уфимскому району Башкирии Гузель С. и Татьяна М. (имена изменены - Прим.Ред.) распивали алкоголь в миграционном отделе полиции с тремя высокопоставленными коллегами.

На следующее утро одна из девушек обвинила старших коллег в групповом изнасиловании. Позже мужчин уволили из органов. Сейчас они в статусе обвиняемых находятся под стражей до 28 февраля 2019 года.

Сегодня вечером стало известно, что МВД Башкирии закончило служебную проверку в отношении девушек. Руководство силовиков приняло решение – уволить девушек, распивавших алкоголь в служебном помещении.

- Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе МВД.

ТРОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НАХОДЯТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Обвиняемыми по делу проходят начальник МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, его коллега из Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник Отдела миграции Павел Яромчук.

Всех троих полицейских начальников сразу уволили из органов. Сейчас они находятся под стражей, в конце декабря суд продлил срок ареста до 28 февраля. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Родственники обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы полицейских, наконец, смогли встретиться с папой потерпевшей, начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым, который избегал разговора с момента заявления. Корреспонденту «КП» прислали запись, на которой Альбина, жена бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, орет на зам. начальника Росгвардии (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании дознавательницы, пережил приступ

У бывшего уфимского полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, резко ухудшилось состояние здоровья (подробнее)

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы, оставили под арестом

Советский районный суд Уфы продлил срок ареста Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, еще на два месяца - до 28 февраля (подробнее)

Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель 23-летней дознавательницы, обвинившей троих полицейских в групповом изнасиловании, подала против них иск на выплату моральной компенсации (подробнее)

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы экс-полицейский Яромчук лично прокомментировал происшедшее

Обвиняемый в изнасиловании уфимской дознавательницы бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук ответил на письмо корреспондента «Комсомольской Правды» (подробнее)

Адвокаты обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского из Уфы: Нам до сих не предоставили результаты ДНК

Адвокаты Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы, рассказали, что до сих пор не получили результаты анализов ДНК (подробнее)

Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?

Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал (подробнее)

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе: Буду держаться до последнего

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы Салават Галиев заявил, что пострадавшая девушка оговорила его (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Родные убийц прислали 500 рублей и извинились»: вдовцу задушенной из-за авто сибирячки поступают деньги со всей страны
Тем временем следователи установили детали жестокого преступления: перед тем как убить Ирину Синельникову, ее везли связанной в багажнике 200 километров
Хиджаб - вместо бантов: российская школьница оказалась в иракской тюрьме из-за мамы, завербованной террористами
14-летняя девочка, ее 18-летняя сестра и их мать дожидаются приговора суда в Багдаде. Как обычная семья из сибирской глубинки оказалась в логове у боевиков - в расследовании «КП» [фото, видео]
Новости 24
Окровавленный голый мужчина напугал покупателей на рынке в Белорецке
В Уфе родителям учащихся предлагают пообедать в школьных столовых
По факту загрязнения воздуха в Сибае возбудили уголовное дело
Директор турфирмы из Башкирии обманула клиентов на три миллиона
Житель Башкирии уничтожил материалы уголовного дела, тем самым увеличив себе срок
Земфира и Юрий Шевчук станут хедлайнерами фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Башкирии женщина погибла при столкновении «Лады» и «Газели»
В магазине прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе
Сергей Аксенов предложил детям из Сибая отдохнуть от смога в Крыму
Родился в рубашке: житель Башкирии выжил, упав в вентиляционную шахту с девятого этажа
В Уфе на Крещение перекроют некоторые улицы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Башкирии «Гранту» «намотало» на столб после столкновения с «Фольксвагеном»
Мэрию Уфы обязали очистить территорию «Уфахимпрома»
В Стерлитамаке на светофоре сбили школьника
В Уфе раскрыли преступление трехлетней давности: убийцу вычислили по ДНК на окурке