Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

В МВД Башкирии уволили двух дознавательниц, участвовавших в пьянке, на которой одну из них изнасиловали.

Напомним, что громкая история произошла в конце октября 2018 года. Две сотрудницы отдела МВД по Уфимскому району Башкирии Гузель С. и Татьяна М. (имена изменены - Прим.Ред.) распивали алкоголь в миграционном отделе полиции с тремя высокопоставленными коллегами.

На следующее утро одна из девушек обвинила старших коллег в групповом изнасиловании. Позже мужчин уволили из органов. Сейчас они в статусе обвиняемых находятся под стражей до 28 февраля 2019 года.

Сегодня вечером стало известно, что МВД Башкирии закончило служебную проверку в отношении девушек. Руководство силовиков приняло решение – уволить девушек, распивавших алкоголь в служебном помещении.

- Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе МВД.

ТРОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НАХОДЯТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Обвиняемыми по делу проходят начальник МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, его коллега из Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник Отдела миграции Павел Яромчук.

Всех троих полицейских начальников сразу уволили из органов. Сейчас они находятся под стражей, в конце декабря суд продлил срок ареста до 28 февраля. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Родственники обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы полицейских, наконец, смогли встретиться с папой потерпевшей, начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым, который избегал разговора с момента заявления. Корреспонденту «КП» прислали запись, на которой Альбина, жена бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, орет на зам. начальника Росгвардии (подробности).

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