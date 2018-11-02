В изнасиловании девушки-дознавателя подозревают «грозу авторитетов», «серую серость» и «романтика»

СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-02T20:57:24+03:00

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В Кировском районном суде Уфы их ждали как звезд - камеры, вспышки, ощетинившаяся микрофонами толпа журналистов.

Впрочем, все звездочки с начальников отделов полиции 51-летнего Эдуарда Матвеева, 50-летнего Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука слетели еще в четверг.

Это трио обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы Гюзель (имя изменено по этическим причинам), которое произошло в здании отдела по вопросам миграции в ночь с понедельника на вторник. Мужчины пригласили девушку на застолье, а потом изнасиловали. Из здания она вышла только утром и отправилась в прокуратуру.

Уже в пятницу трое подозреваемые в сопровождении шестерых конвойных, расчищавших им путь, поднимались по лестнице районного суда. Каждый шаг давался Матвееву, Галиеву и Яромчуку с трудом. По карьерной лестнице до недавних пор они продвигались куда увереннее.

Суд проходил за закрытыми дверями

Еще этим летом один из них, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, отчитывался, что у него все в полном порядке.

- Удельный вес раскрытых преступлений увеличился на 8,4% и составил 63,8%.

В докладе за 2017 год Матвеев упирал, что надо уделять больше сил «укреплению дисциплины и законности среди личного состава». Он сообщил, что за год к дисциплинарной ответственности привлекли 80 сотрудников.

Теперь как-то по иному воспринимается его фраза о том, что «в целях сокращения дисциплинарных ЧП с участием личного состава, нами организовано ежеквартальное проведение занятий с личным составом».

Подполковник Салават Галиев относился к своей работе критичнее. Он не рассказывал депутатам, как ведет работу с сотрудниками, но признался, что «имеются недостатки в деятельности отдельных подразделений».

У третьего фигуранта дела Павла Яромчука в среду прошел обыск, но его жена Василя уверяет, что ночь,когда Гюзель изнасиловали, он был дома.

- Он приехал с работы где-то в 23.45 и сразу лег спать. Павел был спокойным, трезвым и не выглядел взволнованным, - рассказывает Василя. - В 6.30 прозвенел будильник. Муж встал, принял душ, оделся и поехал на работу.

Василя говорит что здание миграционной службы, где все и произошло, всегда закрывается и ставится на сигнализацию. Именно ее муж отвечал за нее, а значит, никто без его ведома не мог туда проникнуть или задержаться в здании.

- Я помню, как однажды его коллеги забыли включить сигнализацию, и мужу сразу начала звонить охрана, что нужно вернуться и включить ее, - говорит Василя.

Также она полагает, что невиновность мужа помогут доказать записи с видеокамер, установленных на улицах загородного поселка, где они живут .

Роман Яромчук

- Камеры должны были зафиксировать, как муж на своей машине приехал в поселок, и что больше автомобиль никуда не выезжал, - говорит Василя. - В доме камер нет, но я буду просить адвоката вытащить другие видеозаписи и предоставить их в качестве доказательств.

Ее версия могла бы показаться убедительной, если бы не результаты медэкспертизы.

Как сообщил источник «КП», на теле Гюзель были обнаружены «следы биоматериала», принадлежащие Павлу Яромчуку. Кроме того, врачи обнаружили у нее «множественные повреждения и разрывы тканей». И вот тут выясняется, что к начальникам девушка пришла не одна.

РОМАН С НАЧАЛЬНИКОМ

Наш источник сообщил, что в тот вечер Гюзель пришла в кабинет со своей подругой, тоже, дознавателем. И, как уверяет наш источник, Гюзель симпатизировала 34-летнему Павлу Яромчуку, а он ей. Но вот подруге Павел тоже понравился и она дала об этом знать. В итоге девушки поссорились - дошло даже до рукоприкладства.

История умалчивает, кто вышел из потасовки победителем, но подруге пришлось ретироваться. Гюзель осталась наедине с тремя мужчинами...

Как она расскажет следователям, все трое не просто насиловали, но и били ее. Несчастная кричала - но никто не слышал, так как к тому времени (а дело было в 10 вечера) все сотрудники разошлись по домам...

До поступления в школу МВД Гюзель мечтала о сцене . Кумиром для нее всегда была американская поп-дива Леди Гага. Именно на королеву эпатажа, как-то раз примерившую даже платье из мяса, и покорившую публику меццо-сопрано, она хотела быть похожей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/676099" frameborder="0"></iframe> Девушка-дознаватель, пострадавшая от насильинков в погонах, не хотела работать в полиции.

Девушка-дознаватель со своим отцом

Гюзель даже собиралась поступить в институт искусств, но в итоге пришлось поступить в Уфимский юридический институт.

Не последнюю роль в этом сыграл ее отец - замначальника местной Росгвардии. До этого он почти десять лет возглавлял республиканский ОМОН. В республике известен как один из самых влиятельных силовиков. И одни из самых смелых - выезжал на задержания, ловил бандитов, не взирая на возраст.

И все же мечты о музыкальной карьере Гюзель не бросила даже после того, как поступила в юридический. Создала канал на Ютубе, где музицировала для души и слушателей. Ее статусы Вконтакте - одна несбывшаяся мечта: «Остаюсь в Уфе, наверное, всегда буду мечтать уехать отсюда», «хочу быть музыкантом», «дайте свободу желаниям!».

В августе прошлого года она даже поступила на заочное отделение в Уфимский государственный институт искусств. Хотела выучиться на «звукорежиссера», но после окончания юридического отправилась работать в полицию.

После того, как стало известно, кто ее отец, появилась версия, что девушка могла стать жертвой разборок между МВД и Росгвардией - есть регионы, где эти две структуры не очень любят друг друга. Но как нам рассказали наши источники, вероятность этого крайне мала.

- Обвиняемые прекрасно знали, чья она дочь. В Уфе никакого конфликта между Росгвардией и полицией нет, еще со времен Рахимова (бывший президент республики - прим. Ред.) они считали себя единым силовым звеном, - сообщил «Комсомолке» источник в МВД.

ГРОЗА ВОРОВ В ЗАКОНЕ

Самым высокопоставленным в компании был полковник полиции Эдуард Матвеев, теперь уже бывший начальник Уфимского РОВД. Подполковник Салават Галиев, глава ОМВД по Кармаскалинскому району, раньше работал у Матвеева заместителем, а миграционщик Яромчук и сейчас в подчиненных у полковника.

- Галиев, ну вот реально, серая серость, ничего не могу сказать, - говорит источник «КП», - Кабинетный начальник, не более того.

А вот про Матвеева много чего говорят. Руководителем он, судя по всему, был строгим. Хотя сам в молодости был далеко не примером для подражания. Он даже стоял на учете в милиции - не в меру хулиганистый блы! Якобы, на путь истинный его направил тогда молодой уфимский оперативник Артур Ахметханов. Правда это или красивая легенда, могут рассказать разве что сами Матвеев с Ахметхановым. Но точно известно, что карьеры их долгое время были тесно связаны.

Эдуард Матвеев

Годы спустя Ахметханов возглавил ГИБДД Башкирии и назначил Матвеева, который под его шефством начал уже работал в органах, начальником контрольно-профилактического отдела.

- То есть гаишников-взяточников ловил, - говорит источник КП в силовых структурах региона. - Это было в начале нулевых. Сейчас что-то про его работу вспомнить трудно. Так что, видимо, сидел в кресле ровно, показатели выполнял, но особо никого не кошмарил.

Через несколько лет Матвеев пересел в кресло начальника «шестого отдела» республиканского МВД, занимался борьбой с организованной преступностью. Главной задачей на новой должности была нейтрализация двух местных воров в законе - «Егора» и «Дениса». Это воровские прозвища, на самом деле их зовут Игорь Молодцов и Александр Денисенко. Уголовники крышевали бизнесменов по всему региону, занимаясь шантажом и угрозами. Стараниями Матвеева воры отправились в тюрьму.

Когда Ахметханова отправили министром в Северную Осетию, у Матвеева начались проблемы.

- Насколько помню, было против него уголовное дело. Кажется, машину пытался продать с перебитыми номерами, которая в угоне была. Это где-то в начале 2010-х было. Но дело спустили на тормозах, - говорит источник КП.

Возможно, это был не единственный сомнительный эпизод в карьере Матвеева. Ходят слухи, что в бытность сотрудником ГИБДД, он был занят в незаконной добыче ПГС (песчано-гравийной смеси) в карьерах под Уфой. Якобы полицейский отправлял экипажи гаишников сопровождать машины с нелегальным грузом.

- Всякое бывало, - осторожно рассказал нам источник. - Не все было «по-белому». Но я бы не сказал, что он кому-то прям уж перешел дорогу. Авторитеты давно в тюрьме, а та история с ПГС настолько старая, что о ней уже смешно вспоминать.

Салават Галиев

Кстати, говорят, именно возвращение Ахметханова на малую родину стало поводом для застолья. До недавнего времени он служил заместителем командующего Приволжским округом войск Росгвардии, а пару недель назад стал и.о. вице-премьера Башкирии. В республике вообще полным ходом идет смена власти: 11 октября в отставку ушел глава региона Рустэм Хамитов, на его место назначили теперь уже бывшего мэра подмосковного Красногорска Радия Хабирова. Ну а тот решил перетряхнуть состав регионального правительства.

Больше того, говорят, что Ахметханов уже предложил Матвееву перейти на работу к нему в аппарат, и полковник отмечал именно грядущее назначение. Сам новоиспеченный вице-премьер комментировать слухи отказался, да и в его окружении их не подтверждают.

- Никто Матвеева брать на работу в правительство не собирался, - говорит источник «КП» в кабинете министров Башкирии. - Насколько мне известно, Артур Фарвазович пока плотно работает с документами, вникает в дела. Да и не надо преувеличивать его связь с Матвеевым, это лишь один из его бывших подчиненных.

Как бы то ни было, но ближайшие месяцы - до суда - Матвеев вместе с двумя другими фигурантами дела проведут за решеткой. А если докажут их вину - то за решеткой придется задержаться лет на десять...

ВЗГЛЯД С 6 ЭТАЖА

Пятна на мундире

Александр ЛУКЬЯНОВ

История прямо детективная вышла. Подробности одна неприятнее другой выплывают. И судя по всему, самое поразительное в этой мутной истории - еще впереди. Хотя большинству диванных экспертов все уже, как всегда, предельно ясно. Ярлыки прилеплены суперклеем. Вот оборотни-насильники. Вот бедная девушка - жертва мерзких сластолюбцев. Девушку пожалеть. Мерзавцев - к ногтю.

Да, похоже на правду. Но работа журналиста разобраться в ситуации, ответить на кучу вопросов. Ведь жизнь не двухцветная, а имеет массу оттенков. Именно поэтому на сайте KP.RU уже вышло больше десяти заметок на эту тему.

В одной из них бывшие однокурсники пострадавшей рассказали, что в Школе милиции, где она училась ее называли «Шурыгина в погонах». Была, дескать, там неприятная история. Случилось у девушки с парнем сексом прямо в вузе. По обоюдному согласию. Но когда выяснилось, что их камеры засняли, появилось обвинение в изнасиловании. В итоге, парня выгнали. Историю замяли. Повторю, это одна из многих заметок об этом громком деле. Один из штрихов запутанной истории. Но, мама дорогая, что тут началось! Сначала нас обвинили, что «отмазываем насильников». Особенно неистовавли разного рода блогеры, которые сами обычно и чихнуть беспалтно не могут.

Потом обявинили, что вообще «стали на защиту системы МВД». Раз девушка «Шурыгина в погонах», то и дядьки с большими звездами на погонах невиновные. Нашлись знатоки (из числа экспертов по люой фигне) которые назвали даже цену «акции отмазывания». Между прочим 10 миллионов. За одну заметку. Неслабо! Вот только, что хочется спросить. И как именно мы выгораживаем насильников? Ну допустим, что однокурсники говорят правду, и в прошлом у девушки было что-то подобное. Разве это как-то оправдывает насильников? Ведь они не студенты-недоумки, а взрослые дядя, начальники райотделов полиции. Да и девушка не официант из соседней забегаловки, а офицер. Так в чем же оправдание МВД? Да ни в чем.

Просто виноваты мы оказались в том, что позволили себе немного шире посмотреть на ситуацию. Собрать разные мнения. А не просто голосить о том, что все пропало и прогнило. А в этом деле мы будем разбираться и дальше. И обязательно выясним и расскажем своим читателям, как так вышло, что вроде уважаемые в городе люди стали вести себя как отморозки из подворотни...

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