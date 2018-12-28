Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании дознавательницы, пережил приступ

У бывшего уфимского полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, резко ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, что на этой неделе Советский районный суд Уфы решил оставить под арестом еще на два месяца всех троих обвиняемых экс-полицейских. По Яромчуку решение стало известно в минувшую среду.

Сегодня представитель бывшего начальника миграционного отдела Наиль Багаутдинов заявил "Комсомольской правде в Уфе", что у его подзащитного резко ухудшилось состояние здоровье. Яромчуку стало плохо прямо в конвойном помещении.

- Я только что вышел из СИЗО, где говорил с Павлом. Прямо в Советском суде у него был серьезный приступ. У моего подзащитного резко поднялось давление. Видимо, было предынсультное состояние. Прямо к зданию суда приезжала «скорая» - Павла госпитализировали в 18 больницу. Там ему сделали компьютерную томографию мозга. Давление в тот день поднялось больше 200. Павла напичкали лекарствами и он потерял сознание.

Вот только обвиняемого так и не госпитализировали – несмотря на предложение врачей.

- Конвой так и сказал, «Зачем вам насильник под Новый Год?». Врачей попросили написать что-нибудь более-менее несерьезное. В итоге ему дали справку, что Павел передозировался какими-то лекарствами, хотя никаких лекарств у него с собой не было. На основании этого документа его увезли обратно в изолятор.

Представители Яромчука решили обратиться за помощью к врачам, которым показали анализы, полученные в 18 больнице.

- На основании данных томографии невролог сделал заключение, что у него предынсультное состояние. Если прямо сейчас не начать лечение, то у него через пару дней может случиться настоящий инсульт.

Сейчас адвокат Павла опасается того, что защита не сможет получить действительное медицинское заключение из-за предстоящих праздников.

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