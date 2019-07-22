В Уфе начался суд над полицейскими, обвиняемыми в групповом изнасиловании дознавательницы

Сегодня, 22 июля, в Кировском районном суде Уфы рассматривают дело об изнасиловании дознавательницы тремя полицейскими. Корреспондент «КП» передает из коридора суда, что все трое прибыли в зал суда в сопровождении конвоиров. Стоит отметить, что обвиняемые неплохо выглядят – домашний арест позитивно сказался на их внешнем виде. Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев аккуратно одеты, своих лиц, как на первом заседании суда, не прячут.

Только вот общаться со СМИ у них желания нет – на вопрос журналистов «Как настрой перед заседанием?» они отвечать не стали.

В 10:04 в кабинет следом за обвиняемыми вошел и судья, заседание началось, итоги предварительного слушания будут через несколько часов. Сегодня судья ознакомится с обвинительным заключением, с позицией гособвинителя и позицией адвокатов обвиняемых. Также решится, когда уголовное дело будут рассматривать по существу.

Напомним, что громкий секс-скандал в башкирской полиции произошел еще в 2018 году. 24-летняя Гузель С. обвинила троих своих начальников в изнасиловании в стенах отдела МВД. С ее слов, в ночь на 30 октября все они набросились на нее в ходе совместного распития алкогольных напитков.

На следующий день всех троих бывших полицейских взяли под стражу и с позором уволили. Через несколько месяцев такая участь ждала и жертву пьяной оргии. Расследование уголовного дела длилось 8 месяцев. Суд несколько раз продлевал обвиняемым срок ареста в СИЗО, а в мае 2019 года всех троих экс-полицейских отпустил под домашний арест.

28 июня, прокуратура Башкирии сообщила, что в суд передали обвинительное заключение по уголовному делу. Совсем скоро бывшие начальники отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывший начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району предстанут перед судом. Свою вину в совершенном преступлении они так и не признали.

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