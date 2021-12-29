Свадьба Элвина Грея, ребенок Асаевой и скандальный Моргенштерн: чем запомнились артисты из Башкирии в 2021 году

«Комсомолка» продолжает подводить итоги уходящего года. Мы уже рассказали о самых ярких и запоминающихся культурных и социальных событиях, произошедших в Башкирии в 2021-ом, а также поведали о самых значимых эпизодах политической жизни республики.

Сегодня мы хотели бы вспомнить, чем за прошедшие 12 меяцев нас удивили представители башкирской эстрады и известные уроженцы республики. «КП-Уфа» представляет вашему вниманию светские итоги 2021 года.

ЭЛВИН ГРЕЙ ЖЕНИЛСЯ, А ТАКЖЕ НАЧАЛ И ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ

13 марта известный певец Элвин Грей запустил на республиканском телеканале «БСТ» шоу «Яны Мон». Перед проектом, который продлился два месяца, была поставлена цель развивать потенциал новых участников национальной эстрады Башкирии. На конкурс подали заявки более 800 человек из 7 стран. 50 певцов прошли первичный отбор, победителю достался приз в миллион рублей. На реализацию музыкальной программы на которую власти республики выделили 30 миллионов рублей из местного бюджета.

В сентябре артист официально женился на своей возлюбленной Инзиле Фатхутдиновой. На свадьбу молодой четы Юльякшиных собрался весь уфимский бомонд, а празднование прошло в Уфе в ресторане Конгресс-холла «Торатау». На церемонию прибыл также сам глава Башкирии Радий Хабиров. Специальным музыкальным гостем торжества стала певица Клава Кока. Молодоженам сделали очень дорогой подарок – автомобиль «Майбах».

Радику Юльякшину и Инзиле Фатхутдиновой на свадьбу подарили "Майбах" Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Весной возник между конфликт популярными артистами башкирской и татарской эстрады Фирдусом Тямаев и Радик Юльякшиным. У первого артиста сорвался концерт во дворце культуры села Киргиз-Мияки. Певец раскритиковал организаторов мероприятия, а потом подал иск в суд на ДК с требованием возместить материальный ущерб. Юльякшин жестко раскритиковал Тямаева в своих социальных сетях, после чего Фирдус заявил, что Радик своими высказываниями очернил его репутацию, и написал на оппонента заявление в полицию, требую возбудить уголовное дело. К счастью, недавно артисты спустя девять месяцев вражды все-таки помирились. Видео, на котором музыканты стоят обнявшись и заявляют об окончании конфликта, появилось в инстаграме Тямаева.

А на прошлой неделе менеджер Юльякшина сообщил, что певец вместе с женой собирается уехать из России в Тайланд, чтобы записать там новую пластинку.

Вражда между двумя звездами башкирской и татарской эстрады недавно завершилась перемирием Фото: instagram.com/firdustyamaev_official

ГУЛЬНАЗ АСАЕВА СТАЛА МАМОЙ

Этой весной популярная башкирская певица Гульназ Асаева не на шутку напугала своих поклонников. 4 апреля артистка угодила в больницу. Она не раскрыла причину госпитализации, однако заверила, что болезнь никак не связана с коронавирусом. К счастью, все обошлось, и спустя время певица поправилась и вернулась домой.

Спустя месяц Асаева у себя соцсетях поведала о своих доходах. Как выяснилось, артистка зарабатывает на жизнь не только музыкой, но и сетевым бизнесом. По ее словам, за май 2021 года она заработала 1,3 миллиона рублей.

В какой-то момент фанаты девушки обратили на странность в поведении певицы. Она могла подолгу не выходить из дома, и многие подумали, что Асаева в положении. На вопросы о своей беременности Гульназ отвечала очень эмоционально. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».

В этом году Гульназ Асаева родила дочку Фото: instagram.com/asaeva_official

Однако в октябре все наконец встало на свои месте. Певица сообщила, что у них с супругом Вилли родилась девочка. Чуть позже молодые родители рассказали, что назвали малышку Диной. Асаева поделилась, что не афишировала свою беременность, поскольку опасалась сглаза.

В начале месяца певица после длительного перерыва пообещала порадовать фанатов новой музыкой. В свих социальных сетях она опубликовала отрывок клипа на новую песню «Шомырт». Выйдет трек, как обещает исполнительница, совсем скоро.

Совсем скоро Асаева выпустит новый клип Фото: instagram.com/asaeva_official

МОРГЕНШТЕРН УЕХАЛ ИЗ РОССИИ

В мае 2021 года популярный рэпер Моргенштерн выпустил четвертый полноформатный альбом «Million Dollar: Happiness». За 15 минут после релиза в соцсети «Вконтакте» послушали миллион раз.

А в июне музыкант устроил грандиозный скандал на премии Муз-ТВ в Москве. Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске и взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

31 августа скандальный рэпер женился. Свадьба стала одним из самых экстравагантных событий светской жизни Москвы. Музыкант устроил настоящее шоу с выкупом невесты, поездкой на старой «Daewoo» и Ксенией Собчак в качестве тамады.

В этом месяце привлек к себе внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Тот обвинил обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. После этого полетел в ОАЭ, где записал песню и клип «Домой», в котором отметил, что «в соцсетях торгую лишь своим ******* (лицом)». Музыкант также заявил, что пока что не знает, когда вернется на родину.

Скриншот из клипа Моргенштерна "Домой"

ОТМЕНА КОНЦЕРТОВ FACE

У популярного рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, произошло не так уж и много интересного. Летом он дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором назвал родную Уфу скучным и некрасивым городом, хотя признался, что все равно его любит.

Фото: instagram.com/facepublicenemy

Осенью почти все концерты масштабного тура рэпера тура были отменены. Проведению выступлений, по его словам, активно помешали местные власти. Причиной чиновники называли нарушения антиковидных мер, однако артист уверен, что все дело абсолютно в ином.

ПОГРАНИЧЬЕ ЗЕМФИРЫ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

12 февраля порадовала фанатов спустя восемь после выхода последнего альбом новой пластинкой. Состоящий альбом из 12 композиций, лонгплей «бордерлайн» спустя день после релиза входят в топ-20 самых прослушиваемых песен на различных стриминговых сервисах. Основная тематика песен нового релиза – личные переживания рок-артистки.

Мнения как критиков, так и фанатов по поводу «бордерлайна» разделились. Одни отметили необычное и по-хорошему олдскульное звучание альбома, а также качественные аранжировки. Другим же релиз показался не совсем удачным в силу отсутствия на нем явных хитов.

ФАНАТЫ ПОМОГЛИ ШЕВЧУКУ ВЫПУСТИТЬ АЛЬБОМ

Фото: Дмитрий Лифанцев. Ольга Емельянова

В этом году рок-группа «ДДТ» во главе с ее лидером Юрием Шевчуком тоже отметилась релизом нового музыкального материала. Примечательно, что альбом «Творчество в пустоте» коллектив записал при финансовой поддержке своих поклонников.

Группа ДДТ обратилась к фанатам и неравнодушным людям с просьбой проспонсировать их новый релиз. Пойти на такие меры, по словам Шевчука, пришлось из-за непростой финансовой ситуации, связанной с переносами и отменами концертов из-за коронавирусной пандемии.

5 октября коллектив запустил компанию по сбору средств на портале Planeta.ru. За первый день поклонники перечислили музыкантам 5,8 миллионов рублей, что сделало их новыми суточными рекордсменами по сбору денег в истории российского краудфандинга.