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Общество28 декабря 2021 12:37

Фольклориада, долгожданное открытие моста и снос «А-кафе»: чем отметился уходящий 2021 год в Башкирии

Подводим итоги и вспоминаем яркие события уходящего года
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фольклориада в Башкирии стала самым ярким и запоминающимся событием 2021 года

Фольклориада в Башкирии стала самым ярким и запоминающимся событием 2021 года

2021 год выдался непростым для Башкирии. Пандемия коронавируса, вопреки всем ожиданиям, не кончилась, а напротив выдала резкий скачок заболеваемости и смертности. Жители республики скорбели над смертью известных политиков и общественных деятелей, с грустью смотрели, как сносят культовый ночной клуб «А-Кафе», веселились на Фольклориаде и аплодировали на долгожданном открытии моста через Белую. В преддверии наступающего 2022 года «Комсомолка» вспоминает, чем же запомнился жителям Башкирии год уходящий.

«ФОЛЬКЛОРИАДА» И ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА

Несмотря на разбушевавшуюся эпидемию ковида, в начале июля в Башкирии прошла VI Всемирная фольклориада, в которой приняли участие представители 37 стран (а это более 1,1 тысячи иностранных гостей!). За неделю республику посетило около 60 тысяч туристов из разных уголков России, а главным событием фольклориады стали сразу два мировых рекорда - парад в национальных костюмах и хоровод дружбы.

Шествие многонационального парада пришли посмотреть тысячи людей. Национальные костюмы, флаги, песни на 37 языках мира, народная музыка и пляски – зрелище было просто потрясающее!

После парада участники фольклориады собрались в амфитеатре за Конгресс-холлом, где, взявшись за руки, закружились в хороводе дружбы. Представители 57 стран (более 2700 человек!) – этот хоровод официально стал мировым рекордом, о чем и объявил со сцены основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Вторым мировым рекордом стало участие в хороводе представителей 71 национальности.

За неделю Фольклориады было поставлено 2 мировых рекорда

За неделю Фольклориады было поставлено 2 мировых рекорда

А уже в августе в Уфе прошло еще одно крупное мероприятие - национальный чемпионат WorldSkills Russia, в котором приняли участие около 3 тысяч молодых профессионалов из 76 регионов России. На концерте в честь закрытия чемпионата в парке «Ватан» собрались почти 100 тысяч человек, которые пришли полюбоваться праздничным салютом. Многие жители республики назвали празднество «пиром во время чумы», а гуляния в разгар коронавируса – безумством. Однако власти республики парировали, что мероприятие было организовано с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности, и на всплеск заболеваемости никак не повлияет.

ОТКРЫТИЕ МОСТА-ВСТАВКИ ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ

Это событие с замиранием сердца ждали долгих два года все автомобилисты Уфы, и оно свершилось! Напомним, строительство моста-вставки началось еще в 2019 году с целью разгрузить выезд из города от бесконечных автомобильных пробок. Сооружение протяженностью 688 метров пришлось строить в сложных условиях: объект конструировали между уже существующими мостами, при этом не закрывая движение транспорта. Общая стоимость строительства вставки превысила 3 миллиарда рублей.

На открытие моста-вставки пришел и сам Радий Хабиров

На открытие моста-вставки пришел и сам Радий Хабиров

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Несколько раз срок сдачи моста пришлось переносить, и вот 1 ноября, наконец, состоялось его открытие. На торжественное мероприятие прибыл сам глава Башкирии Радий Хабиров, мэр Уфы Сергей Греков и другие высокопоставленные чиновники. Не обошлось и без традиционного битья бутылок с шампанским (которые, кстати, упорно не хотели разбиваться), громких речей и грандиозных планов на будущее.

– Надеемся, что к началу 2023 года завершим Восточный выезд, это будет существенная помощь Уфе. Мы уже защитили в правительстве инвестиционные кредиты на 400 миллиардов, которые пойдут на строительство Восточного выезда и еще одного моста через Белую. Плюс мост в Затоне требует нашего внимания, и надо построить мост в створе Интернациональной, - делился своими планами Радий Хабиров.

Вот только радость автомобилистов была недолгой. Не успел открыться новый мост, как власти республик заявили, что на реконструкцию закрывается старый арочный мост. А значит, снова пробки?

Правда радоваться автомобилистам пришлось недолго. Власти объявили о закрытии арочного моста на реконструкцию

Правда радоваться автомобилистам пришлось недолго. Власти объявили о закрытии арочного моста на реконструкцию

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

– Мост 1956 года, он требует серьезного ремонта. А делать его придется долго – почти 3 года, поэтому нам придется терпеть. Но мосты – это такое дело: их долго и дорого строить, –подчеркнул Хабиров.

ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА

Развалины, куча строительного мусора и пыли – вот что осталось от легендарного уфимского ночного клуба «А-Кафе». Его построили еще в начале 2000-х на месте детского кафе «Снежинка», и вскоре «А-кафе» стало местом притяжения для самых богатых и успешных уфимцев. По рассказам заядлых тусовщиков, вход в ночной клуб был только для избранных, а о роскошных вечеринках с именитыми диджеями, красавицами в бриллиантах и соболиных шубах и с шампанским по цене месячной зарплаты ходили легенды даже за пределами республики.

"А-Кафе" было местом притяжения всех гламурных уфимцев

"А-Кафе" было местом притяжения всех гламурных уфимцев

Фото: Рустем АХУНОВ

— Это было заведение международного класса! К нам постоянно прилетали потусить из Москвы. Иностранцы заходили и ахали от восхищения! Звезды Уфы и дети чиновников стояли в очереди и не возникали, если для них вдруг не забронировали столик. Бутылка шампанского Moеt & Chandon стоила 25 тысяч рублей, депозиты на столики доходили до 50 тысяч рублей, так люди еще едва ли не дрались за них! – вспоминают бывшие сотрудники «А-Кафе».

Закат эпохи роскоши и гламура начался в 2013 году, когда в доме Владимира Глухова, владельца «А-Кафе» и «Проспекта» во время обыска правоохранители нашли целый склад оружия и наркотики. Через несколько месяцев он скончался от болезни легких, а вдова Глухова не потянула бизнес мужа и выставила здание «А-кафе» и участок под ним на торги. В 2018 году легендарный клуб ушел с молотка, а в ноябре 2021 его обнесли забором и начали снос здания. Изначально новые владельцы участка планировали построить там элитный жилой комплекс с 34-этажной высоткой, однако в дело вмешалась прокуратура, которая потребовала от городской администрации отозвать разрешение на строительство. Позже мэр Уфы Сергей Греков заверил, что никаких высоток на месте «А-кафе» строиться не будет.

После смерти владельца "А-Кафе" быстро пришло в упадок

После смерти владельца "А-Кафе" быстро пришло в упадок

Фото: Рустем АХУНОВ

КОВИД НЕ ЩАДИТ

В 2021 году в Башкирии произошло сразу несколько громких смертей известных чиновников и общественных деятелей. В большинстве случаев причиной скоропостижной гибели стал коронавирус.

27 марта в Зубовском ковид-госпитале скончался 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин, который занимал пост с февраля 2019 года.

- На работе Ришат и сгорел. Он никогда не думал о себе. Все побольше сделать для малой Родины хотел, но не рассчитал силы и коварство вируса, - вздыхают коллеги и близкие умершего чиновника.

12 сентября в ковид-госпитале скончалась 54-летняя председатель отделения Альянса защиты животных города Уфы, член СПЧ при главе Башкирии (СПЧ) Индира Салахова.

15 октября на 50-м году жизни умерла заместитель главы уфимской администрации, начальник финансового управления Гульнара Валиева. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

4 ноября в РКБ им. Куватова скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов. Напомним, о своем уходе с должности мэра Куликов сообщил 8 октября, а уже 16 стало известно о том, что он заболел ковидом. Родные политика тщательно скрывали любую информацию о его самочувствии, тем временем болезнь прогрессировала, и меньше, чем через месяц Владимир Куликов умер.

Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 по 2021 годы

Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 по 2021 годы

24 ноября от осложнений коронавируса скончалась 66-летняя председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова.

- Именно ей принадлежат слова, что судья должен быть честен, беспристрастен, профессионален и не поддаваться ничьему давлению. Так она и жила, и работала, - отзывался об умершей премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

19 декабря скоропостижно скончалась председатель и основатель Медицинской палаты Башкортостана, детский хирург с огромным стажем Дамира Сабирзянова. Причиной смерти стала пневмония, вызванная осложнениями вируса.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ

22 декабря в Уфе состоялось долгожданное открытие после реконструкции улицы Комсомольской. Ремонт одной из главных городских улиц начался еще в сентябре 2019 года. Уфимцы с нетерпением ожидали появления нового асфальта на дорогах, тротуаров, фонарей и транспортных остановок. Вот только ремонт затянулся, и 2 года улица больше напоминала место боевых действий: огромные лужи, грязь, выбоины, кучи песка. Чтобы добраться до остановки или забрать ребенка из садика уфимцам приходилось проваливаться в грязь и лавировать по тонким деревянным мосткам, чтобы не свалиться в лужу. Автомобилистам также приходилось идти на свой страх и риск: асфальт на перекрестках был срезан, повсюду торчали канализационные люки, а в глубоких колдобинах легко было лишиться колес.

Еще недавно перекресток на Комсомольской был самым страшным для автомобилистов во всем городе

Еще недавно перекресток на Комсомольской был самым страшным для автомобилистов во всем городе

Фото: Рустем АХУНОВ

И вот в конце декабря в Уфе, наконец, открыли участок дороги от улицы Шафиева до Лесотехникума, и теперь водители могут передвигаться по двум полосам в обоих направлении. Конечно, об идеальном состоянии улицы говорить еще слишком рано. На опасных участках до сих пор установлены ограждения и сигнальные ленты, а пешеходам по-прежнему нужно передвигаться по деревянным настилам. Однако в городской администрации пообещали, что в ближайшее время на Комсомольской обустроят ливневые канализации, установят новые фонари, а готовые участки будут постепенно открываться для движения.

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