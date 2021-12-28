Фольклориада, долгожданное открытие моста и снос «А-кафе»: чем отметился уходящий 2021 год в Башкирии

Фольклориада в Башкирии стала самым ярким и запоминающимся событием 2021 года

2021 год выдался непростым для Башкирии. Пандемия коронавируса, вопреки всем ожиданиям, не кончилась, а напротив выдала резкий скачок заболеваемости и смертности. Жители республики скорбели над смертью известных политиков и общественных деятелей, с грустью смотрели, как сносят культовый ночной клуб «А-Кафе», веселились на Фольклориаде и аплодировали на долгожданном открытии моста через Белую. В преддверии наступающего 2022 года «Комсомолка» вспоминает, чем же запомнился жителям Башкирии год уходящий.

«ФОЛЬКЛОРИАДА» И ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА

Несмотря на разбушевавшуюся эпидемию ковида, в начале июля в Башкирии прошла VI Всемирная фольклориада, в которой приняли участие представители 37 стран (а это более 1,1 тысячи иностранных гостей!). За неделю республику посетило около 60 тысяч туристов из разных уголков России, а главным событием фольклориады стали сразу два мировых рекорда - парад в национальных костюмах и хоровод дружбы.

Шествие многонационального парада пришли посмотреть тысячи людей. Национальные костюмы, флаги, песни на 37 языках мира, народная музыка и пляски – зрелище было просто потрясающее!

После парада участники фольклориады собрались в амфитеатре за Конгресс-холлом, где, взявшись за руки, закружились в хороводе дружбы. Представители 57 стран (более 2700 человек!) – этот хоровод официально стал мировым рекордом, о чем и объявил со сцены основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Вторым мировым рекордом стало участие в хороводе представителей 71 национальности.

За неделю Фольклориады было поставлено 2 мировых рекорда

А уже в августе в Уфе прошло еще одно крупное мероприятие - национальный чемпионат WorldSkills Russia, в котором приняли участие около 3 тысяч молодых профессионалов из 76 регионов России. На концерте в честь закрытия чемпионата в парке «Ватан» собрались почти 100 тысяч человек, которые пришли полюбоваться праздничным салютом. Многие жители республики назвали празднество «пиром во время чумы», а гуляния в разгар коронавируса – безумством. Однако власти республики парировали, что мероприятие было организовано с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности, и на всплеск заболеваемости никак не повлияет.

ОТКРЫТИЕ МОСТА-ВСТАВКИ ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ

Это событие с замиранием сердца ждали долгих два года все автомобилисты Уфы, и оно свершилось! Напомним, строительство моста-вставки началось еще в 2019 году с целью разгрузить выезд из города от бесконечных автомобильных пробок. Сооружение протяженностью 688 метров пришлось строить в сложных условиях: объект конструировали между уже существующими мостами, при этом не закрывая движение транспорта. Общая стоимость строительства вставки превысила 3 миллиарда рублей.

На открытие моста-вставки пришел и сам Радий Хабиров Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Несколько раз срок сдачи моста пришлось переносить, и вот 1 ноября, наконец, состоялось его открытие. На торжественное мероприятие прибыл сам глава Башкирии Радий Хабиров, мэр Уфы Сергей Греков и другие высокопоставленные чиновники. Не обошлось и без традиционного битья бутылок с шампанским (которые, кстати, упорно не хотели разбиваться), громких речей и грандиозных планов на будущее.

– Надеемся, что к началу 2023 года завершим Восточный выезд, это будет существенная помощь Уфе. Мы уже защитили в правительстве инвестиционные кредиты на 400 миллиардов, которые пойдут на строительство Восточного выезда и еще одного моста через Белую. Плюс мост в Затоне требует нашего внимания, и надо построить мост в створе Интернациональной, - делился своими планами Радий Хабиров.

Вот только радость автомобилистов была недолгой. Не успел открыться новый мост, как власти республик заявили, что на реконструкцию закрывается старый арочный мост. А значит, снова пробки?

Правда радоваться автомобилистам пришлось недолго. Власти объявили о закрытии арочного моста на реконструкцию Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

– Мост 1956 года, он требует серьезного ремонта. А делать его придется долго – почти 3 года, поэтому нам придется терпеть. Но мосты – это такое дело: их долго и дорого строить, –подчеркнул Хабиров.

ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА

Развалины, куча строительного мусора и пыли – вот что осталось от легендарного уфимского ночного клуба «А-Кафе». Его построили еще в начале 2000-х на месте детского кафе «Снежинка», и вскоре «А-кафе» стало местом притяжения для самых богатых и успешных уфимцев. По рассказам заядлых тусовщиков, вход в ночной клуб был только для избранных, а о роскошных вечеринках с именитыми диджеями, красавицами в бриллиантах и соболиных шубах и с шампанским по цене месячной зарплаты ходили легенды даже за пределами республики.

"А-Кафе" было местом притяжения всех гламурных уфимцев Фото: Рустем АХУНОВ

— Это было заведение международного класса! К нам постоянно прилетали потусить из Москвы. Иностранцы заходили и ахали от восхищения! Звезды Уфы и дети чиновников стояли в очереди и не возникали, если для них вдруг не забронировали столик. Бутылка шампанского Moеt & Chandon стоила 25 тысяч рублей, депозиты на столики доходили до 50 тысяч рублей, так люди еще едва ли не дрались за них! – вспоминают бывшие сотрудники «А-Кафе».

Закат эпохи роскоши и гламура начался в 2013 году, когда в доме Владимира Глухова, владельца «А-Кафе» и «Проспекта» во время обыска правоохранители нашли целый склад оружия и наркотики. Через несколько месяцев он скончался от болезни легких, а вдова Глухова не потянула бизнес мужа и выставила здание «А-кафе» и участок под ним на торги. В 2018 году легендарный клуб ушел с молотка, а в ноябре 2021 его обнесли забором и начали снос здания. Изначально новые владельцы участка планировали построить там элитный жилой комплекс с 34-этажной высоткой, однако в дело вмешалась прокуратура, которая потребовала от городской администрации отозвать разрешение на строительство. Позже мэр Уфы Сергей Греков заверил, что никаких высоток на месте «А-кафе» строиться не будет.

После смерти владельца "А-Кафе" быстро пришло в упадок Фото: Рустем АХУНОВ

КОВИД НЕ ЩАДИТ

В 2021 году в Башкирии произошло сразу несколько громких смертей известных чиновников и общественных деятелей. В большинстве случаев причиной скоропостижной гибели стал коронавирус.

27 марта в Зубовском ковид-госпитале скончался 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин, который занимал пост с февраля 2019 года.

- На работе Ришат и сгорел. Он никогда не думал о себе. Все побольше сделать для малой Родины хотел, но не рассчитал силы и коварство вируса, - вздыхают коллеги и близкие умершего чиновника.

12 сентября в ковид-госпитале скончалась 54-летняя председатель отделения Альянса защиты животных города Уфы, член СПЧ при главе Башкирии (СПЧ) Индира Салахова.

15 октября на 50-м году жизни умерла заместитель главы уфимской администрации, начальник финансового управления Гульнара Валиева. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

4 ноября в РКБ им. Куватова скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов. Напомним, о своем уходе с должности мэра Куликов сообщил 8 октября, а уже 16 стало известно о том, что он заболел ковидом. Родные политика тщательно скрывали любую информацию о его самочувствии, тем временем болезнь прогрессировала, и меньше, чем через месяц Владимир Куликов умер.

Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 по 2021 годы

24 ноября от осложнений коронавируса скончалась 66-летняя председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова.

- Именно ей принадлежат слова, что судья должен быть честен, беспристрастен, профессионален и не поддаваться ничьему давлению. Так она и жила, и работала, - отзывался об умершей премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

19 декабря скоропостижно скончалась председатель и основатель Медицинской палаты Башкортостана, детский хирург с огромным стажем Дамира Сабирзянова. Причиной смерти стала пневмония, вызванная осложнениями вируса.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ

22 декабря в Уфе состоялось долгожданное открытие после реконструкции улицы Комсомольской. Ремонт одной из главных городских улиц начался еще в сентябре 2019 года. Уфимцы с нетерпением ожидали появления нового асфальта на дорогах, тротуаров, фонарей и транспортных остановок. Вот только ремонт затянулся, и 2 года улица больше напоминала место боевых действий: огромные лужи, грязь, выбоины, кучи песка. Чтобы добраться до остановки или забрать ребенка из садика уфимцам приходилось проваливаться в грязь и лавировать по тонким деревянным мосткам, чтобы не свалиться в лужу. Автомобилистам также приходилось идти на свой страх и риск: асфальт на перекрестках был срезан, повсюду торчали канализационные люки, а в глубоких колдобинах легко было лишиться колес.

Еще недавно перекресток на Комсомольской был самым страшным для автомобилистов во всем городе Фото: Рустем АХУНОВ

И вот в конце декабря в Уфе, наконец, открыли участок дороги от улицы Шафиева до Лесотехникума, и теперь водители могут передвигаться по двум полосам в обоих направлении. Конечно, об идеальном состоянии улицы говорить еще слишком рано. На опасных участках до сих пор установлены ограждения и сигнальные ленты, а пешеходам по-прежнему нужно передвигаться по деревянным настилам. Однако в городской администрации пообещали, что в ближайшее время на Комсомольской обустроят ливневые канализации, установят новые фонари, а готовые участки будут постепенно открываться для движения.