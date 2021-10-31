Певица Гульназ Асаева призналась, почему скрывала беременность

Фото: instagram.com/asaeva_official

Известная башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, почему скрывала от общественности факт своей беременности. Поделилась артистка этим в своих социальных сетях.

– Не видели смысла кричать об этом на каждом углу. Тем более куз тию («сглаз» – в переводе с татарского языка. – Ред.) никто не отменял, – рассказала Асаева.

Также певица поведала, что несколько месяцев назад на момент съемок телепередачи «Яны Мон» Радик Юльякшин был в курсе, что она в положении.

Напомним, что ранее Асаева тщательно скрывала свою беременность. Девушка могла подолгу не выходить из дома и эмоционально отвечала на вопросы о своем положении. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».