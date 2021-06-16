«Не на что смотреть»: рэпер Face назвал Уфу скучным и некрасивым городом

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Уроженец Уфы Иван Дремин, более известный как рэпер Face, назвал родной город скучным и некрасивым, но признался, что все равно его любит. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

– Сейчас, когда я туда приезжаю, понимаю: что-то не очень-то и хороший город. Я люблю Уфу. Не знаю, кто еще любит Уфу, как я. Но ее нельзя назвать красивым городом. Он довольно скучный и – я могу, конечно, чего-то не знать – мне кажется, бюджеты, которые там расходуются, могли бы расходоваться более основательно, чтобы город был красивым – хотя бы как Казань, – поделился своими соображениями исполнитель.

Из достопримечательностей в Уфе Face отметил только памятник Салавату Юлаеву и Монумент Дружбы – «больше там не на что смотреть […] нечем заняться», отметил он. По словам Ивана, башкирской столице не хватает «каких-то крутых торговых центров, мест и ресторанов».