Элвин Грей подарит миллион рублей тому, кто победит в его новом проекте

Наградой для победителя шоу станет 1 000 000 рублей, сообщил сам Радик Юльякшин.

В эту субботу, 13 марта, на «БСТ» стартует программа Элвина Грея «Яны Мон», на которую власти республики выделили 30 млн рублей из местного бюджета.

Наградой для победителя шоу станет 1 000 000 рублей, сообщил сам Радик Юльякшин.

- Миллион рублей. Награда суперфиналиста Международного музыкального проекта «Яны Мон». Из 800 участников мы выбрали только 58 для телевизионного кастинга, - заявил певец.

Сегодня зрители увидят выступление восьми участников, а оценивать их будут продюсер и режиссер Лина Арифуллина, сам Элвин Грей и Гульназ Асаева.