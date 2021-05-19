Гульназ Асаева рассказала, сколько зарабатывает за месяц

Она отметила, что ее сотрудники не ходят на работу, «получая за это 3 копейки».

Популярная певица Гульназ Асаева в своем Инстаграме рассказала о своих доходах. Речь идет не о музыке – уже год артистка занимается сетевым бизнесом, и ей это, судя по всему, по душе. 1 300 000 рублей – ровно столько она заработала за май 2021 года.

- В начало пандемии я решила попробовать сетевой бизнес как дополнительный заработок во время отсутствия концертов. Тогда я еще и подумать не могла, что я не только буду получать такие огромные чеки, но и давать совершенно обычным людям из сел, деревень, районов двух республик возможность изменить финансовое положение и круто повернуть их мышление, которое привито нам с детства в сторону бизнеса, - написала Гульназ.

Она отметила, что ее сотрудники не ходят на работу, «получая за это 3 копейки». Каждый ее коллега работает на себя и влияет на зарплату только сам.