«Включи мозги, братец, и будет тебе счастье»: Элвин Грей жестко прошелся по Фирдусу Тямаеву

Радик Юльякшин обратился к Фирдусу Тямаеву Фото: соцсети

26 марта Радик Юльякшин жестко наехал на татарского певца Фирдуса Тямаева, чей концерт недавно отменили в Башкирии. Напомним, что история приключилась на этой неделе – у Тямаева сначала потребовали маршрутный лист, а затем сказали, что в ДК нет света. Концерт в зале не состоялся, певец спел несколько песен без аппаратуры для поклонников и уехал расстроенный. Сейчас же Тямаев собирается судиться из-за сорванного выступления. Он заявил, что со своим адвокатом уже готовит документы.

Только вот поддержку от своих коллеге по цеху Фирдус не получил. А наоборот – на него обрушился гнев Радика Юльякшина.

- Было много слов о введении на территории Башкирии так называемых «маршрутных листов». Я с удовольствием рассказал как быстро и без бюрократических заморочек получить эти бумаги администраторам певцов: Салавата Фатхетдинова, Иркэ, Данира Сабирова. И некоторым другим уважаемым исполнителям Татарской эстрады. Их администраторы сработали четко. Данные Исполнители без проблем гастролируют по РБ с этими листами, - написал Элвин Грей, обратив внимание, что у Тямаева его не было.

Далее Юльякшин рассказал, что в тот день он был с концертом в Нефтекамске, и за пять минут до его начала ему позвонил Фирдус и сообщил, что его концерт хотят сорвать. - Поднимаю трубку телефона и слышу, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления. Я его уверил, что нет не решаемых вопросов. Только доберусь до Уфы и постараюсь решить. На что буквально через 1 минуту получаю ответ - «не надо». Для меня эта его просьба и моментальный отказ от предлагаемой помощи показался странным. А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей и все с вопросом про Тямаева - я сделал однозначный вывод. Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар, - высказался Радик.

В заключении Радик заявил, что «такого в Башкирии он не допустит» и посоветовал включить голову своему коллеге. Он отметил, что Фирдус отказался от подписания маршрутного листа, незаконно проник в подсобное помещение, провел несанкционированный концерт и не заключил договор с ДК.

- Включи мозги, братец, и будет тебе счастье. Всем добра, надеюсь, на понимание, - написал Юльякшин.