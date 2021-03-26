Певец Фирдус Тямаев собирается судиться из-за сорванного в Башкирии концерта

фото: инстаграм Фирдуса Тямаева

Татарский Певец Фирдус Тямаев заявил, что собирается подавать в суд исковое заявление после срыва своего концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

– Я решил привлечь виновных в срыве моего концерта к ответственности. Мы с [юристом] Ильнаром Гирфановым начинаем готовить документы для подачи искового заявления в суд на тех, кто виновен в срыве концерта. К такому решению меня побудило то, что во всей этой ситуации пострадали зрители, люди которые ждали этот концерт долгое время. А своих зрителей я обижать никому не позволю! – написал артист.

Напомним, 22 марта, когда артист вышел на сцену сельского дворца культуры, там отключили электричество. Музыкант заявил, что это было сделано умышленно и по политическим мотивам – якобы из-за того, что он в августе 2020 года встал на защиту шихана Куштау. Минкульт Башкирии и администрация дворца культуры заверили, что причина срыва концерта сугубо бытовая: в здании ДК прорвало трубу, из-за чего замкнуло электричество.