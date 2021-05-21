«Это праздник для страны!»: альбом Моргенштерна со звуком его отрыжки за первые минуты послушали миллион раз

Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern/

Новый альбом «Million Dollar: Happiness» за 15 минут после релиза в соцсети «Вконтакте» послушали миллион раз.

Блогер из башкирской столицы готовил аудиторию к выходу нового альбома задолго. Он несколько раз анонсировал, что в скором времени выпустит нечто грандиозное. За неделю до выхода альбом он выпустил сингл (релиз отдельной композиции - Ред) с заглавной песней «Show», а в полночь 21 мая Алишер Моргенштерн выложил в открытый доступ сам альбом с 13 треками. Примечательно, что три из них – скиты (небольшие голосовые послания, которые должно готовить слушателя к новому треку - Ред). В одном из скитов записаны звуки отрыжки рэпера – в конце он называет это искусством.

На момент написания заметки новый альбом Моргенштерна только во «Вконтакте» успели прослушать порядка восьми миллионов раз. Возможно, это связано с тем, что соцсеть предлагает бесплатный набор стикеров для тех, кто смог дослушать релиз до конца.

- Это праздник для страны! - коротко прокомментировал свое детище сам артист.

Если говорить о содержании альбома, то в нем нет ничего примечательного. Знаменитый уфимец также хвастается доходами и рассказывает о красивой жизни.

Накануне лингвисты нашли в нескольких клипах уфимца пропаганду наркотиков.