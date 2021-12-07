Гульназ Асаева порадовала поклонников первой после родов премьерой клипа

Фото: Instagram.com//asaeva_official

Популярная на башкирской и татарской эстраде певица Гульназ Асаева вернулась в музыку после длительного перерыва. На своей страничке в Инстаграм она опубликовала отрывок нового клипа и анонсировала песню своего исполнения. Трек называется «Шомырт» и выйдет он совсем скоро, обещает исполнительница.

Автором музыки для новой песни Гульназ Асаевой стал Марат Садриев, а текст сочинила Гульфия Шакирова.

Напомним, в последнее время Гульназ Асаева практически пропала с эстрады: она не записывала новые песни и не выступала на публике. Поклонники долго гадали, что же случилось со звездой национальной эстрады, пока она сама неожиданно не призналась, что все это время скрывала беременность.

В октябре певица заявила, что у них с супругом Вилли родилась девочка. Чуть позже молодые родители рассказали, что назвали малышку Диной.