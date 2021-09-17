Певец Элвин Грей официально женился на своей возлюбленной

фото: Элвин Грей // instagram.com

Певец башкиро-татарской эстрады Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, женился на своей возлюбленной Инзиле Фатхутдиновой. Сегодня, 17 сентября, пара опубликовала свадебное фото в своих аккаунтах в инстаграме. Они заключили брак в Уфе - артист пометил снимок геотегом башкирской столицы. В соцсетях новоиспеченных супругов поздравляют поклонники.

Напомним, Юльякшин познакомился с Фатхутдиновой, когда она работала няней в доме у его знакомых. В начале этого года возлюбленные прочитали никах, а затем отправились в медовый месяц в экзотическую страну.