«Теперь нас трое»: Гульназ Асаева шокировала подписчиков признанием, что стала мамой

Долгое время звездная пара скрывала, что готовятся стать родителями. Фото: asaeva_official

Башкирская певица Гульназ Асаева шокировала своих подписчиков неожиданным признанием: 17 октября она стала мамой. Трогательные фотографии супруга Вилли, нежно держащего на руках новорожденного младенца в больничной палате, а также совместное фото с супругом, где певица не скрывает, что она в положении, Асаева выложила в соцсети, сопроводив хэштегом «теперь нас трое».

- Сегодня особенный для нас день. День рождение нашего ребёночка. Сама пишу, сама не верю, - радостно делится артистка с поклонниками.

На фотографии супруг артистки нежно держит новорожденного малыша. Фото: asaeva_official

Восторгу фанатов не было предела, ведь никто и подумать не мог, что их любимица была беременна. Все время артистка тщательно скрывала свое положение, таким образом рождение ребенка стало для всех настоящим сюрпризом. Пол ребенка новоиспеченные родители пока не сообщили, а поклонники завалили звездную пару поздравлениями и добрыми пожеланиями.

- Это супер-подарок ко Дню отца! Растите счастливыми и здоровыми, - от всего сердца желают подписчики.

«КП-Уфа» поздравляет Гульназ Асаеву и ее супруга с рождением малыша.