Политические итоги 2021 года в Башкирии: какие события нам запомнились, а кто из чиновников удивил

Уходящий 2021 год в Башкирии можно назвать годом потерь и приобретений

В нынешний понедельник стартовала последняя рабочая неделя 2021 года. Совсем скоро отшумят последние корпоративы и жители нашей страны начнут готовиться к празднованию Нового года. А значит, пришло время подвести итоги года уходящего и вспомнить, чем запомнился нам первый год «постковидной» эпохи. «Комсомолка» представляет свой собственный, субъективный взгляд на политические события, так или иначе повлиявшие на жизнь жителей республики в 2021 году.

ВЫБОРНЫЙ ГОД

Как известно, в уходящем году в нашей стране прошли выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. В ближайшие пять лет в Нижней палате российского парламента будут заседать 14 представителей Башкирии, из которых только трое не являются членами «Единой России». Да и вообще, одним из самых заметных политических итогов-2021 для республики стала полная и безоговорочная победа «партии власти» на парламентских выборах.

На выборах в Госдуму Башкирия показала высокую явку и высокий процент голосов за «партию власти» Фото: Алексей БУЛАТОВ

После подведения итогов избирательной кампании выяснилось, что в Башкирии «Единая Россия» набрала более 66,6% голосов от общего числа избирателей, пришедших на выборы. При этом республика показала рекордную явку избирателей – 72,79%. Для сравнения, средняя по стране явка избирателей на участки составила 51,7%. Не такой высокий, как в нашей республике оказался и средний процент поддержки «партии власти» - по стране он составил 49,82%.

Такие высокие результаты, полученные на выборах «партией власти» в очередной раз продемонстрировали, что Башкирия – регион, который можно считать надежной опорой Москвы. Почти как республики Северного Кавказа или соседний Татарстан.

ПРИЕЗД ПРЕЗИДЕНТА

Довольно долго в Башкирии ждали, когда же с рабочей поездкой в республику прибудет президент Владимир Путин. И вот, этим летом глава государства побывал на открытии цементного завода в Абзелиловском районе. В торжественной обстановке он официально открыл новое предприятие и в прямом эфире федерального телеканала пообщался с новоиспеченными рабочими завода. К слову, некоторые СМИ после этого стали утверждать, что разговаривал президент вовсе не с инженерами и операторами, а с переодетыми в спецодежду сотрудниками районной администрации.

Глава государства приезжал в Абзелиловский район Башкирии в августе 2021 года на открытие завода

Как бы то ни было, в августе 2021 года после длительного перерыва президент России Владимир Путин все-таки приехал в Башкирию. И это событие также можно назвать одним из политических итогов уходящего года. Напомним, до этого глава государства приезжал в Уфу в январе 2018 года и встречался с теперь уже экс-главой республики Рустэмом Хамитовым. Да, все верно, Радий Хабиров до этого года еще ни разу не принимал президента в качестве главы Башкирии.

ПОД ЗНАМЕНЕМ КОВИДА

Чем же еще запомнился жителям Башкирии уходящий 2021 год? Стоит отметить, что в этом году власти региона приложили немало усилий для борьбы с коронавирусом. Но, несмотря на то, что антиковидный указ главы республики постоянно обновлялся и «ужесточался», окончательной победы над ковидом так и не случилось.

В январе уходящего года в республике началась вакцинация от COVID-19, а уже летом в Башкирии ввели жесткие ограничения на посещение общественных мест. Всем, кто вакцинацию не прошел и не имеет медотвода от прививки, вход в кинотеатры, театры, музеи и другие места скопления людей стал заказан. Позднее, уже осенью, запреты на посещение не привитыми гражданами распространились на торговые центры и рестораны, строительные и продуктовые рынки и так далее.

Антиковидные ограничения в общественных местах и ресторанах Башкирии действуют до сих пор

Как неоднократно заявляли башкирские чиновники, введение прививочных сертификатов (или QR-кодов) нужно было, в первую очередь, чтобы ускорить вакцинацию населения. По первоначальным планам башкирского правительства, 80% жителей региона должны были быть привиты уже к октябрю 2021 года. Но на дворе конец декабря и этих показателей мы так и не достигли. Ограничения на посещение общественных мест продолжают действовать.

В условиях постоянной борьбы с коронавирусом, политический итог года для Башкирии – полный провал вакцинации. Коллективного иммунитета, а значит и снятия всех ограничений, по прогнозу главы Минздрава республики Максима Забелина, мы достигнем лишь к февралю 2022 года.

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОДА

Но были в 2021 году в Башкирии и определенные успехи. Например, среди событий, имеющих значительный политический вес, можно назвать окончательную деприватизацию «Башкирской содовой компании». По указу президента России Владимира Путина, после вступления в силу решения суда, в собственность республики были переданы 38,3% акций компании. А еще 7,3% акций Башкирия получила в доверительное управление. Остальные акции, ранее принадлежавшие холдингу «Башхим» были переданы Росимуществу. Такой вот политический итог года: один из крупнейших налогоплательщиков региона стал госпредприятием.

Еще один политический итог года носит скорее культурно-исторический характер. Недавно Башкирия и Челябинская область уточнили свои административные границы и закрепили их описание в соответствующих региональных законах. И наши восточные соседи уступили небольшой, но очень важный с исторической точки зрения участок земли.

Так сейчас выглядит мемориальный комплекс в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Фото: Музей имени Салавата Юлаева

В результате, в состав нашей республики была включена территория, где когда-то находилась родная деревня башкирского национального героя Салавата Юлаева. Напомним, деревня Текеево Шайтан-Кудеевской волости была сожжена карательными войсками царского правительства после разгрома повстанцев в Крестьянской войне 1773-1775 годов. На этом месте планируется построить музейный комплекс и этнодеревню.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Ну, и в завершении, хотелось бы вспомнить несколько политиков и чиновников, чьи достижения или провалы также можно назвать определенными политическими итогами 2021 года.

Например, возвышение руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина. В ноябре он ушел из башкирского Белого дома и получил пост главы центрального исполкома «Единой России». В начале декабря прошел съезд «партии власти» и его окончательно утвердили в этой должности.

Вместо Сидякина, который курировал в Башкирии, в том числе и выборы в Госдуму, администрацию возглавил Урал Кильсенбаев. Глава региона пожелал своему бывшему соратнику удачи, но косвенно признал, что сожалеет об уходе такого сильного аппаратчика из Белого дома. Его называли не иначе как «главным лоббистом» региона в Москве. Это и есть один из политических итогов уходящего 2021 года – Башкирия утратила «своего» человека, способного открывать нужные двери в нужных кабинетах столицы.

Александр Сидякин перебрался в Москву и стал там высокопоставленным партийным функционером

Еще один чиновник, который неожиданно «ворвался» в повестку и так же из нее пропал – министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. В феврале этого года его задержали силовики и тогда же отправили под домашний арест. А уже летом действующего до сих пор министра регионального правительства перевели в СИЗО.

Следователи считают, что Рамзиль Кучарбаев, будучи еще начальником управления капстроительства Башкирии превысил полномочия при сдаче очистных сооружений в городе Кумертау. Он подписал акт приема фактически недостроенного объекта. Фигурантом этого уголовного дела также является экс-мэр города, а ныне вице-премьер и министр ЖКХ, арестованный еще в 2020 году.

Рамзиль Кучарбаев сначала сидел под домашним арестом, но летом перебрался в СИЗО

Здесь, пожалуй, еще один политический итог года: портфель министра не защищает башкирских чиновников от попадания в следственный изолятор.