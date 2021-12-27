Певцы Радик Юльякшин и Фирдус Тямаев заявили об окончании вражды

фото: instagram.com // firdustyamaev_official

Популярные артисты башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин (Элвин Грей) и Фирдус Тямаев помирились спустя девять месяцев вражды. Видео, на котором музыканты стоят приобнявшись и заявляют о перемирии, появилось в инстаграме Тямаева.

– Пожали руки как настоящие мужчины. Поставили точку в этой запутанной истории. Войдём в Новый год с радостью и без обид, – написал певец.

– Я очень счастлив, что в этом году мы забыли этот конфликт. Я очень рад, что мы провожаем этот год так красиво, так по-дружески и так по-настоящему, – вторит Тямаеву Юльякшин.

Напомним, Фирдус Тямаев и Радик Юльякшин враждовали с конца марта текущего года, когда у первого артиста сорвался концерт во дворце культуры башкирского села Киргиз-Мияки. Певец раскритиковал организаторов, а потом и вовсе подал на ДК в суд с требованием возместить материальный ущерб. На это отреагировал Юльякшин – он в жесткой форме раскритиковал Тямаева в своих соцсетях. После этого Фирдус заявил, что Радик своими высказываниями очернил его репутацию, и написал на оппонента заявление в полицию, требую возбудить уголовное дело.