Угодившая в больницу Гульназ Асаева сообщила о своем самочувствии

фото: instagram.com/asaeva_official

Популярная певица башкирской эстрады Гульназ Асаева с 4 апреля лежит в больнице. Причину госпитализации она пока держит в секрете и уверяет, что это не связано с коронавирусом. Сегодня артистка сообщила о своем самочувствии.

– Я хочу домой. Я лежу в самой лучшей клинике, здесь самые лучшие врачи, спасибо им огромное, но я хочу домой, – написала Асаева на своей странице в инстаграме.

Напомним, исполнительница накануне рассказала, что не знает, сколько времени еще будет находиться в клинике. Похожая ситуация была в конце сентября прошлого года – тогда Асаеву доставили в больницу на машине скорой помощи.