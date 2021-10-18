Имя новорожденной дочери Гульназ Асаевой назвали в прямом эфире

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Новорожденную дочку Гульназ Асаевой и ее супруга Вильдана Шамсутдинова назвали Диной.

В эфире татарского радио «Кунел» ведущие назвали имя новорожденной дочери Гульназ Асаевой. Звездная пара стала родителями утром в минувшее воскресенье, 17 октября. В первые часы после рождения ребенка певица ничего о нем не рассказывала, но затем поделилась личным.

Оказалось, что в семье Шамсутдиновых-Асаевых родилась девочка, которую назвали Диной. О последнем сообщили ведущие прямого эфира челнинского радио «Кунел».

Напомним, что ранее Асаева тщательно скрывала свою беременность. Девушка могла подолгу не выходить из дома и эмоционально отвечала на вопросы о своем положении. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».