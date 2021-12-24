Радик Юльякшин и его жена собираются покинуть Россию

фото: instagram.com // Elvin Grey

Популярный певец башкиро-татарской эстрады Элвин Грей (Радик Юльякшин) собирается покинуть Россию вместе с женой. Они готовятся к временному переезду в Таиланд. Об этом «КП-Уфа» 24 декабря сообщил продюсер исполнителя Александр Слюсаренко.

Менеджер Грея пояснил, что тот уедет в Азию, чтобы записать там новый альбом.

– В Таиланде строим «хаус мьюзик» – большую студию звукозаписи с дополнительными функциями. Там будут бассейны, сауны, хамамы. Есть спрос. В России пока все печально, – отметил Слюсаренко.

Напомним, вчера, 23 декабря, Юльякшин встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Вместе они посетили уфимский колледж Рудольфа Нуреева. В начале недели жена Элвина Грея Инзиля сообщила о подготовке к переезду – тогда она не уточнила, куда именно они собираются отправиться.