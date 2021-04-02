Между артистами Башкирии и Татарии началась «холодная война», объясняем, что происходит

За время конфликта артисты показали себя с разных сторон Фото: vk.com

В татаро-башкирской эстраде новый конфликт – на этот раз между Элвином Греем и Фирдусом Тямаевым. Все началось еще две недели назад, когда в селе Киргиз-Мияки Миякинского района местные власти не дали Тямаю (так артиста ласково называют поклонники - Ред) провести концерт по причине отсутствия электроэнергии в доме культуры и из-за того, что у певца не оказалось маршрутного листа. Казалось бы, технические неполадки – с кем не бывает. Но именно этот случай создал конфликт между Юльякшиным и Греем. По последним данным, теперь Тямаю закрыли доступ в Башкирию до конца октября. «КП-Уфа» рассказывает, с чего все началось, откуда взялась крупная ссора между популярными певцами.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Концерты Тямаева по плану должны были пройти 22 и 23 марта в Киргиз-Мияках. Однако, со слов артиста, именно перед его выступлением в ДК выключили свет и не дали провести мероприятие как следует.

- Концерт должен начаться через час, а аппаратуру подключить не получается. Директор ДК нас заранее не предупредил, лишь отметил, что это приказ «сверху». От нас требовали маршрутный лист, а все билеты уже распроданы. Почему они тогда продавали билеты? Нам сказали, что затопило подвал, электричество отключили, чтобы не было замыкания. Я спустился в подвал, там все нормально, сухо, - сказал расстроенный Фирдус.

Певец предполагает, что ему «подкинули свинью» из-за того, что летом он встал на защиту Куштау, как и другие звезды: Айдар Галимов, Гузель Уразова, Данир Сабиров, Ильсия Бадретдинова, Азат и Алсу Фазлиевы.

Жители села, к слову, очень ждали концерт и были расстроены из-за случившегося.

- Так стыдно перед Фирдусом! Прости нас за наших чиновников, - расстраиваются сельчане.

После сорванного выступления Тямаев сыграл на баяне в темноте, исполнил несколько песен, а на улице перед отъездом пообщался с местными жителями:

- Да если бы они нам сказали, что концерта не будет, мы бы и не ехали, 700 километров впустую прошли, - говорит Фирдус.

- Эх, я так люблю ваши песни.

- Ладно, еще зажжем! – сказал Тямаев и попрощался с местными жителями.

«БУДУ СУДИТЬСЯ»

Через несколько дней после случившегося Фирдус рассказал в «Инстаграме» о своем намерении судиться. Артист считает, что отмена концерта была незаконной, и он хочет добиться справедливости.

– Я решил привлечь виновных в срыве моего концерта к ответственности. Мы с [юристом] Ильнаром Гирфановым начинаем готовить документы для подачи искового заявления в суд на тех, кто виновен в срыве концерта. К такому решению меня побудило то, что во всей этой ситуации пострадали зрители, люди которые ждали этот концерт долгое время. А своих зрителей я обижать никому не позволю! – написал артист.

Казалось, все бы ничего, СМИ и поклонники стали ждать дальнейшего развития событий, но внезапно к этой истории подключился Радик Юльякшин. Выяснилось, что ему звонил Фирдус в момент, когда узнал, что его концерт сорван – пытался решить вопрос через советника главы республики по культуре.

«ВКЛЮЧИ МОЗГИ!»

26 марта на Фирдуса в обозлился Элвин Грей – сделал он это публично, написав огромный пост в Инстаграме. Советник главы посоветовал своему коллеге «включить мозги».

Отметим, что Элвин Грей уже не в первый раз вступает в конфликты со своими коллегами.

- Было много слов о введении на территории Башкирии так называемых «маршрутных листов». Я с удовольствием рассказал как быстро и без бюрократических заморочек получить эти бумаги администраторам певцов: Салавата Фатхетдинова, Иркэ, Данира Сабирова. И некоторым другим уважаемым исполнителям татарской эстрады. Их администраторы сработали четко. Данные исполнители без проблем гастролируют по РБ с этими листами, - написал Элвин Грей, обратив внимание, что у Тямаева его не было.

Далее Юльякшин рассказал, что в тот день он был с концертом в Нефтекамске, и за пять минут до его начала ему позвонил Фирдус и сообщил, что его концерт хотят сорвать.

- Поднимаю трубку телефона и слышу, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления. Я его уверил, что нет не решаемых вопросов. Только доберусь до Уфы и постараюсь решить. На что буквально через 1 минуту получаю ответ - «не надо». Для меня эта его просьба и моментальный отказ от предлагаемой помощи показался странным. А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей и все с вопросом про Тямаева - я сделал однозначный вывод. Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар, - высказался Радик.

В заключении Радик заявил, что «такого в Башкирии он не допустит» и посоветовал включить голову своему коллеге. Он отметил, что Фирдус отказался от подписания маршрутного листа, незаконно проник в подсобное помещение, провел несанкционированный концерт и не заключил договор с ДК.

- Включи мозги, братец, и будет тебе счастье. Всем добра, надеюсь, на понимание, - написал Юльякшин.

ПОКАЗАЛ ПЕРЕПИСКУ

Фирдус, конечно, молчать не стал и предложил Элвину Грею в прямом эфире решить конфликт, но эфир так и не состоялся. Недавно Тямай показал СМИ переписку с Греем, чтобы все встало на свои места.

Издание «Реальное время» сообщает, что в переписке Фирдус Тямаев просит Элвина Грея «решить вопрос с гастролями». Тот в ответ запросил график и получил его. После этого, продолжает Тямаев, Грей попытался дозвониться до артиста и написал пост о срыве выступления. А позднее в WhatsApp Юльякшин написал ему, что находится в Нефтекамске, а потом собирается в Дюртюли и Уфу, и спросил, нужна ли помощь. «Не надо», ответил ему Тямаев.

Фирдус признался, что некоторые артисты «по блату через Радика ездили» в Башкирию.

- Он сам сказал: знаю входы-выходы, – отметил Тямаев, а затем задал риторический вопрос: «Зачем я должен что-то просить по блату?». Я предложил перед людьми в прямом эфире объясниться. Он начал говорить, что он в аэропорту, давай на премии TMTV переговорим. Я что, сопливый мальчик? Будь мужиком! Может, ему себе надо этот вопрос задать, а не человеку, который двух парней заделал? – подытожил Тямай.

Отметим, что Элвин Грей уже не в первый раз вступает в конфликты со своими коллегами. Ранее он крупно ссорился с Салаватом Фатхетдиновым, обвинял Гузель Уразову в плагиате, что она тяжело переживала.

ДОСТУП ЗАКРЫТ

2 апреля Фирдус Тямаев выступает в Стерлитамаке – после чего, с его слов, доступ в Башкирию ему закрывается до октября 2021 года. Причина – неизвестна.

Изданию «События» певец рассказал, что очень огорчен из-за случившегося – он не ожидал услышать от Радика столько тяжелых слов. Артист напомнил, что когда Грей впервые приехал с концертом в Казань, Тямай дал ему ключи от своего дома.

- За десять лет Радик так и не смог меня обойти. Мы же молчим про то, как они на стадион бесплатно запускали студентов, как билеты продавали за полцены. Поэтому я никогда не ругался с ним. Меня народ и так любит. Почему нас на сегодняшний день не пускают в Башкирию?

Со слов Тямаева, ему позвонили и разрешили провести концерт в Стерлитамаке «по-тихому», а дальше – доступ закрыт до октября.

- В апреле (кажется, 26-27-го числа) у нас должен был быть концерт в Уфе в частном заведении. [Недавно] оттуда позвонили и мне сказали — есть распоряжение Фирдуса не пускать до октября, - сказал Тямай.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.