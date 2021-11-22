Библиотека, дворец борцов и реконструкция улиц: чем хотят удивить власти Башкирии к 450-летию Уфы

Фото: Администрация Уфы

На днях глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, которые будут построены, реконструированы и благоустроены к празднованию 450-летия основания города Уфа.

Профинансированы проекты будут из федерального, республиканского и местного бюджета. Общая ориентировочная стоимость объектов составит 50 433 878 тысяч рублей.

ЕВРАЗИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Фото: Сайт главы Башкирии

К 2024 году в Уфе планируют построить Евразийскую библиотеку. Глава республики Радий Хабиров анонсировал постройку в мае на межрегиональном форуме «Писатель XXI века». Бюджет – 4 миллиарда рублей.

Здание библиотеки планируют разместить на пустующем месте между Домом Республики и госпиталем ветеранов. Визуализируют постройку в виде юрты. Проектировать постройку начнут в следующем году.

– Она будет суперсовременной в плане технической начинки. Но прежде всего она станет центром встреч и общения авторов с читателями, масштабной образовательно-информационной площадкой, – заявил глава республики.

ХРАНИЛИЩЕ НА «ГОРОДИЩЕ УФА-II»

На территории культурного и археологического наследия «Городище Уфа-II», расположенного в районе столичных улиц Пушкина и Заки Валиди, планируется строительство специализированного хранилища археологических материалов. Бюджет – 1,5 миллиарда рублей.

В ходе раскопки на городище археологи нашли немало предметов и артефактов, датируемых VI-VIII веками нашей эры. Историкам удалось доказать, что раньше на этих землях жили люди.

На протяжении многих лет власти региона говорили о строительстве на месте городища музея древней истории. Ранее планировалось небольшое, но красивое сооружение со стеклянными полами. Посетители смогли передвигаться по территории музея, словно по древнему городу. Однако проект реализовать так и не получилось, в основном – из-за отсутствия финансирования.

КОМПЛЕКС ГРЕБНОГО СЛАЛОМА

В следующем году власти Башкирии планируют начать строительства комплекса сооружений для гребного слалома. Расположен спортивный объект будет микрорайоне Инорс, бюджет проекта – 396,1 миллионов рублей.

Уроженка Башкирии Алсу Миназова этим летом приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Девушка выступила в составе сборной России по гребному слалому. Спортсменка поделилась с «Комсомолкой», что готовиться к международным соревнованиям ей приходилось за пределами республики.

– Весь прошлый год мы провели в России. Большую часть времени тренировались на гладкой воде, так как к бурной воде доступа не было. Также, к сожалению, у нас в стране нет слаломного канала международного уровня, где мы могли бы тренироваться круглогодично, – посетовала гребчиха.

Завершить строительства комплекса для гребного слалома планируется в 2023 году. Возможно, спортсмены-слаломисты из Башкирии наконец получат возможность полноценно тренироваться в родных краях.

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

Фото: Сайт главы Башкирии

Многофункциональный Центр спортивной борьбы начали строить в Октябрьском районе Уфы два года назад. Его площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. Комплекс будет предназначен для проведения международных и общероссийских соревнований.

В комплексе разместят спортивно-концертный зал на 3319 мест, медицинский блок, центр по работе с детьми, блок общественного питания и торговли, административно-хозяйственный центр, гостиницу и подземный паркинг. Бюджет проекта составит – 5 293, 8 миллионов рублей.

17 августа на пресс-конференции, посвященной открытию Первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров, Радий Хабиров заявил, что при проектировании объекта активно велось сотрудничество с Федерацией спортивной борьбы России и ее президентом Михаилом Мамиашвили.

– Мы готовы предоставить место для проведения спортивных сборов команд любого уровня. У нас хороший климат, отличная организация. У нас комфортно и безопасно. Будет здесь и гостиница, потому что уже сегодня из-за проведения Первенства мира все отели в Уфе полностью заняты. А это значит, что наш гостиничный бизнес успешно работает, – отметил глава республики.

ЦЕНТР ФЕХТОВАНИЯ

Фото: Сайт главы Башкирии

Центра фехтования власти рассчитывают построить к 2024 году. Он будет расположен в Ленинском районе Уфы, рядом с республиканским Центром спортивной подготовки Римы Баталовой. Бюджет – 700 миллионов рублей.

Центр фехтования будет предназначен для организации тренировочного процесса, а также соревнований республиканского, межрегионального и всероссийского уровня. Единовременная пропускная способность сооружения составит 400-450 человек, в том числе 350 зрителей.

Из предварительного проекта следует, что центр будет включать в себя два универсальных и два специализированных зала, раздевалки и восстановительный центр. Будут предусмотрены современные системы безопасности, которые включают в себя систему оповещения и управления эвакуацией.

На территории установят многофункциональную спортивную коробку, также будут предусмотрены беговые дорожки. Помимо прочего, в комплексе планируется музей, посвященный истории развития фехтования в Башкирии.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ

Начало строительство математического лицея-интерната на 350 ученических и 250 спальных запланировано на 2022 год. Сооружение комплекса зданий учебного учреждения обойдется в 2,97 миллиарда рублей.

В августе этого года мэрия Уфы нашла три возможные площадки для строительства математического лицея.

– Муниципалитету удалось найти три возможные площадки для строительства. После некоторой доработки соответствующей документации мэрия готова вынести варианты на обсуждение общественности, – сообщили летом власти города.

В мэрии отметили, что сложность с поиском подходящего места под учебное заведение связана с высокими требованиями: «необходимо, чтобы рядом располагалась парковая зона, а вокруг была развитая инфраструктура, к примеру, спортивные сооружения, здание для проживания педагогов и учащихся».

Фото: Администрация Уфы

САМАЯ КРУПНАЯ ШКОЛА

К 2023 году в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон» построят школу на 2200 мест. Она будет «самой крупной» в городе, как сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

– В этом году мы приступаем к проекту школы. И в будущем году, я уверен, что мы приступим к строительству, – заявил градоначальник.

Строительство учебного учреждения местные власти планируют начать в 2022 году. Возведение сооружения оценивается в 2,042 миллиарда рублей.

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

В башкирской столице построят новый госпиталь ветеранов войн. В сентябре глава республики Радий Хабиров заявил, что госпиталь, построенный в 1842 году, находится в старом здании, уже не соответствует современным стандартам и не справляется с количеством пациентов.

– Мы приняли решение строить большую современную больницу с поликлиникой площадью более 60 тысяч квадратных метров. Там будут отличные палаты, лучшие врачи, все условия для лечения и реабилитации. Мы начнем проектировать этот объект в 2022 году, ещё три года займет строительство, – рассказал два месяца Хабиров.

Строительство госпиталя, согласно вышедшему на днях постановлению, пройдет в период с 2022 по 2024 год. Бюджет проекта – 6 миллиардов рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Фото: Рустем АХУНОВ

Летом 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров распорядился о разработке концепции реконструкции уфимской улицы Октябрьской Революции. В феврале 2021 года архитекторы представили проект нового «современного общественного пространства».

Улицу Октябрьской Революции, согласно проекту, планируют сделать более комфортной для пешеходов. Предполагается, что проезжую часть сократят до двух полос, тротуар расширят, появится велосипедная дорожка, вернется историческая растительность (яблони и сирень). Здания, представляющие историческую и культурную ценность, сносить не будут, а наполнят новыми функциями и отреставрируют.

Проект реконструкции запланировали реализовать к 2024 году. В настоящее время городские власти в рамках региональной программы продолжают расселение аварийных многоквартирных домов по улице Октябрьской Революции. Работы начнутся в следующем году, бюджет – 1,37 миллиардов рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ПУГАЧЕВА

Фото: Администрация Кировского района Уфы

К 2023 году власти Уфы хотят расширить участок улицы Пугачева до четырех полос. Это необходимо для того, чтобы снять загруженность на выезде из микрорайона Зеленая роща в сторону исторического центра города. Бюджет реконструкции – 1 879, 57 миллионов рублей.

– Разработана проектная документация реконструкции на двух участках: от Бельской до Сочинской и от Бельской до Бородинской. Проектом предусмотрено расширение улицы Пугачева до четырех полос. По состоянию на 5 июля проект находится на рассмотрении в управлении Госэкспертизы Башкирии, – рассказал в июле глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Корректировочный этап реконструкции улицы Пугачева обойдется в 1 935, 18 миллионов рублей.

Также за 3 130,85 миллионов рублей власти хотят построить транспортную развязку пересечении улиц генерала Рыленко и Пугачева. Рыленко интересна своими географическими особенностями. Она крутая, но, несмотря на это, загруженная за счет водителей, выезжающих из микрорайона «Школа МВД» в сторону трассы М-5. На ней также запланированы строительные работы стоимостью 1 577, 5 миллионов рублей.

МОСТ В КУЗНЕЦОВСКОМ ЗАТОНЕ

Строительство моста в Кузнецовском затоне чиновники называли одним из самых приоритетных проектов. В начале 2021 года тогдашний министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев (ныне министр ЖКХ) утверждал, что объект ожидает рассмотрения вопроса о проектировании и без федерального финансирования построить его будет довольно сложно, так как «эту штангу регион самостоятельно не поднимет». Предварительная смета, как проинформировал чиновник, показала, что каждое сооружение обойдется бюджету в сумму более 10 миллиардов рублей.

Тем не менее, как следует из недавнего постановления, бюджет строительства составит 450 миллионов, а профинансирован проект будет из местных и республиканских средств.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Фото: Рустем АХУНОВ

Начатая еще в 2018 году транспортная реформа не оправдала возложенных на нее надежд. Вот уже несколько лет уфимцы жалуются на дефицит транспорта и конфликты с водителями. Однако к 2024 году власти планируют все же исправить ситуацию, на это будет потрачено 988,133 миллионов рублей.

Тем не менее, власти уже сейчас отчитываются о положительных результатах преобразований в сфере пассажирских перевозок. На недавней пресс-конференции замминистра транспорта Башкирии Руслан Гарипов заявил, что транспортная реформа в Уфе призвана создать «комфортные условия» для всех пассажиров, пользующихся общественным транспортом.

– В настоящее время только по городу Уфа перевозки жителей обеспечивают порядка трех тысяч автобусов. Ежегодно обеспечивается обновление подвижного состава. Примерно за последние два года республика приобрела 425 автобусов и 10 троллейбусов и введена карта «Алга», которая позволяет расплачиваться безналичным расчетом с получением скидок. Также введена система «счастливый час», которая позволяет пересаживаться на другой автобус бесплатно. Проводится работа по установке современных остановочных пунктов – на сегодняшний день их около 144, – отчитался замминистра.

По словам Руслана Гарипова в ближайшее время эксперты проведут научно-изыскательные работы, по результатам которых определят пассажиропоток в Уфе и будет принято решение об увеличении или сокращении количества автобусов на улицах города. Он признался, что работа в этом направлении за последние два года велась недостаточно хорошо.

РЕМОНТ АРОЧНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ

Фото: Рустем АХУНОВ

Ремонт старого арочного моста через реку Белая власти Башкирии планируют начать в марте 2022 года. Стоимость реконструкции была оценена 4 004,6 миллионов рублей.

Примечательно, что на сайте госзакупок появился тендер на капитальный ремонт старого моста. Как следует из опубликованной информации, реконструкция должна продлиться 42 месяца (3,5 года) и полностью завершится в августе 2025 года, хотя в распоряжении главы Башкирии датой окончания работ значится 2024 год.

Длина сооружения составит почти 672 метра. На нем будет организовано движение на две полосы, ширина каждой – 3,75 метра.

Подрядчику предстоит организовать движение на время строительства, компенсировать затраты за ущерб водным ресурсам, частично демонтировать мост, заменить две опоры и реконструировать четыре. Исполнителю госконтракта также нужно будет установить новую плиту проезжей части, отремонтировать перильное ограждение, организовать земляное полотно и асфальтобетонное покрытие.

ПУТЕПРОВОД НА УЛИЦЕ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Строительство путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Коммунистической пройдет период с 2022 по 2023 года. Проект планируется реализовать за счет республиканского и местного бюджетов. В общей сложности на возведение объекта будет потрачено 1,414 миллиарда рублей.

Аналогичный объект был запущен в эксплуатацию 10 августа. Правда, его не построили с нуля, а реконструировали. Ремонт путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе на улицы Заки Валиди длился семь месяцев.

После реконструкции путепровод был расширен с четырех до шести полос, а длина пролета увеличилась с 24 до 33 метров. Новая развязка рассчитана на большой транспортный поток – на треть выше, чем старая.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

В перечне объектов, которые будут построены, реконструированы и благоустроены к празднованию 450-летия Уфы, последним и самым дорогостоящим значится проект «Благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий Уфы».

Что именно в башкирской столице будет благоустроенно и отремонтировано пока неизвестно, однако на это будет потрачено 10 772, 2 миллиона рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.