В Уфе после реконструкции открылся путепровод на улице Заки Валиди

фото: Радий Хабиров

Сегодня, 10 августа, в Уфе возобновилось движение по путепроводу на улице Заки Валиди. Он находился на реконструкции с января текущего года.

На открытии путепровода над проспектом Салавата Юлаева присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что все съезды с развязки будут отстроены к 31 августа 2022 года. Руководитель региона поблагодарил «всех, кто работал на стройке днем и ночью».

– Реконструкцию путепровода мы синхронизировали со строительством нового моста через реку Белую. Его откроем в октябре этого года. Вместе с новой развязкой мы сможем существенно увеличить пропускную способность на южном въезде в Уфу.

После реконструкции путепровод был расширен с четырех до шести полос, а длина пролета увеличилась с 24 до 33 метров. Новая развязка рассчитана на большой транспортный поток – на треть выше, чем старая.