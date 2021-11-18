Власти Башкирии утвердили список того, что построят к 450-летию Уфы

В Уфе планируют построить множество новых социальных объектов к юбилею города Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным провластных телеграм-каналов, глава Башкирии накануне утвердил полный список объектов, которые будут построены к 450-летнему юбилею Уфы. Напомним, масштабные торжества должны состояться в 2024 году.

По данным телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», из бюджета республики выделят деньги на строительство целого списка новых зданий и реконструкцию уже существующих. Авторы опубликовали этот список и озвучили примерную стоимость каждого из объектов.

Так, например, в этот список попали проекты следующих сооружений:

- Евразийская библиотека – обойдется в 4 млрд рублей;

- Хранилище археологических материалов «Городище Уфа-2» - 1,5 млрд рублей:

- Комплекс гребного слалома в Деме – 396 млн рублей;

- Центр спортивной ходьбы – 5,3 млрд рублей;

- Центр фехтования – 700 млн рублей;

- Школа на 2200 мест в Кузнецовском затоне – 2 млрд рублей;

- Математический лицей на 350 мест и общежитие на 250 мест – 2,9 млрд рублей.

Также, согласно не опубликованному пока документу, власти Башкирии планируют масштабную реконструкцию улиц Октябрьской революции (1,37 млрд рублей) и Пугачева (3,8 млрд рублей), а также строительство нового корпуса и закупку оборудования для госпиталя ветеранов войн (6 млрд рублей).

В списке на юбилей Уфы есть также строительство развязки на пересечении улицы Генерала Рыленко и Пугачева (3,13 млрд рублей), южного обхода Уфы в Кузнецовском затоне за 450 млн рублей и «модернизация общественного транспорта» на 998 млн рублей.

Полный список всех объектов, зданий и сооружений Уфы, которые будут построены или отремонтированы к юбилею города в 2024 году станет известен после официального опубликования документа.