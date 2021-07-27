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Общество27 июля 2021 11:45

Улица Пугачева в Уфе будет расширена до четырех полос

Это необходимо для того, чтобы снять загруженность на выезде из Зеленой рощи
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Кировского района

фото: администрация Кировского района

Власти Уфы хотят расширить участок улицы Пугачева до четырех полос. Это необходимо для того, чтобы снять загруженность на выезде из микрорайона Зеленая роща в сторону исторического центра города. О запланированной реконструкции улицы 27 июля на оперативном совещании в администрации башкирской столицы сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

– Разработана проектная документация реконструкции на двух участках [улицы Пугачева]: от Бельской до Сочинской и от Бельской до Бородинской. Проектом предусмотрено расширение улицы Пугачева до четырех полос. По состоянию на 5 июля проект находится на рассмотрении в управлении Госэкспертизы Башкирии, – рассказал чиновник.

Он добавил, что когда будет получено положительное заключения Госэкспертизы, вопросы финансирования и строительных аспектов расширения дороги будут дополнительно рассмотрены министерством транспорта Башкирии.