Улица Пугачева в Уфе будет расширена до четырех полос

фото: администрация Кировского района

Власти Уфы хотят расширить участок улицы Пугачева до четырех полос. Это необходимо для того, чтобы снять загруженность на выезде из микрорайона Зеленая роща в сторону исторического центра города. О запланированной реконструкции улицы 27 июля на оперативном совещании в администрации башкирской столицы сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

– Разработана проектная документация реконструкции на двух участках [улицы Пугачева]: от Бельской до Сочинской и от Бельской до Бородинской. Проектом предусмотрено расширение улицы Пугачева до четырех полос. По состоянию на 5 июля проект находится на рассмотрении в управлении Госэкспертизы Башкирии, – рассказал чиновник.

Он добавил, что когда будет получено положительное заключения Госэкспертизы, вопросы финансирования и строительных аспектов расширения дороги будут дополнительно рассмотрены министерством транспорта Башкирии.