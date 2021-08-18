«Мощная основа для новых побед»: Хабиров рассказал, каким хочет видеть будущий центр борцов

Фото: Сайт главы Башкирии

Два года назад в Уфе стартовало строительство Центра спортивной борьбы. Его площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. Комплекс будет предназначен для проведения международных и общероссийских соревнований. В нем разместят спортивно-концертный зал на 3319 мест, медицинский блок, центр по работе с детьми, блок общественного питания и торговли, административно-хозяйственный центр, гостиницу и подземный паркинг.

17 августа на пресс-конференции, посвященной открытию Первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров, Радий Хабиров заявил, что при проектировании объекта активно велось сотрудничество с Федерацией спортивной борьбы России и ее президентом Михаилом Мамиашвили.

– Мы готовы предоставить место для проведения спортивных сборов команд любого уровня. У нас хороший климат, отличная организация. У нас комфортно и безопасно. Будет здесь и гостиница, потому что уже сегодня из-за проведения Первенства мира все отели в Уфе полностью заняты. А это значит, что наш гостиничный бизнес успешно работает, – отметил глава республики.

Руководитель комитета по допингу Международного олимпийского комитета Ненад Лалович также выразил воодушевление по поводу строительства специализированного центра.

– Сегодня утром мы посетили две школы в прекрасных молодёжных микрорайонах Уфы, где занятия борьбой входят в учебную программу. Именно эти дети потом придут в новый Центр борьбы, который вы строите, чтобы продолжать славные спортивные традиции. 62 школы республики уже проводят такие уроки борьбы и располагают для этого всей необходимой инфраструктурой. В будущем их количество будет расти и станет мощной основой для новых побед, – считает Лалович.

Также Радий Хабиров рассказал, что в текущем году к федеральной программе «Спортивная борьба – в школы» присоединится 21 учебное заведение.

– Мы поставили задачу планомерно увеличивать число таких школ, чтобы к 2024 году их стало 200. При этом мы поддерживаем и начинания по другим видам спорта. Так, по итогам Олимпиады в Токио, с которой наши рапиристы привезли золотую и серебряную медали, мы приняли решение создать Республиканскую школу олимпийского резерва по фехтованию и построить к 2024 году Дворец фехтования вблизи Центра спортивной подготовки Римы Баталовой, – рассказал глава региона.