«Нас поставили на колени»: водители маршруток предрекают Уфе скорую транспортную катастрофу

Ситуация с общественным транспортом в столице становится все хуже Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля 2019 года в Уфе начала действовать Единая транспортная карта «Алга». По задумке Минтранса республики, новое средство оплаты должно было сделать расчет за проезд в общественном транспорте проще и экономнее.

И действительно – оплачивая проезд «Алгой», на многих городских маршрутах можно сэкономить до шести рублей. Также в условиях коронавирусной пандемии единая транспортная карта позволяет производить оплату еще и бесконтактно.

Однако, чем больше среди жителей Уфы становилось тех, кто предпочитает безналичную оплату проезда, тем хуже становилась ситуация с общественным транспортом в столице. Жители города теперь гораздо чаще вынуждены ездить в переполненных автобусах, а в некоторых районах ожидание маршрутки на остановке увеличилось с пары минут до 10-15.

Оплату «Алгой» или банковской картой водители маршруток принимают порой очень неприветливо Фото: Рустем АХУНОВ

«ТЕПЕРЬ МЫ АБСОЛЮТНО БЕСПРАВНЫЕ И НИЩИЕ»

Сами водители маршруток крайне недовольны появлением транспортной карты. Во многих автобусах они настоятельно призывают пассажиров оплачивать проезд либо наличными, либо переводом на личный счет через мобильный банк. Оплату же банковской картой или «Алгой» шофера принимают порой очень неприветливо.

– Задолбали эти картежники! Уже соляру не на что купить! – пожаловался корреспонденту «КП-Уфа» водитель уфимской маршрутки.

Многие водители городских автобусов заявляют, что деньги с банковских карт и «Алги» они не получают.

– Водители просто устали работать за три копейки, пока нашими деньгами кто-то «сверху» распоряжается в своих целях. За своими деньгами бегаем месяцами, но нам отвечают, что денег нет. Именно поэтому люди бросают автобусы, так как просто не получают эти деньги, – рассказал один из водителей.

Уфимский частный перевозчик Вениамин К. (имя изменено - Ред.) подтверждает слова шофера.

– За 20 лет, что я работаю в это сфере, такого не было. Два года назад, как ввели «Алгу», нас будто поставили на колени, теперь мы абсолютно бесправные и нищие. Раньше, когда водителей не обязывали принимать платежи по терминалу и был только наличный расчет, мы, собственники транспорта, ежемесячно платили определенную сумму оператору маршрута за право перевозить пассажиров. Тогда решение всех денежных вопросов было в наших руках, а сейчас у нас нет никакой возможности контролировать свою финансовую деятельность, – сообщил Вениамин.

По словам предпринимателя, полученные по безналу деньги уходят в «Башкирский регистр социальных карт», где взимается комиссия в 4,5%. Затем оставшаяся сумма уходит оператору маршрута, которую он, как утверждает Вениамин, либо не перечисляет совсем, либо перечисляет лишь отчасти спустя долгое время.

– Водитель за день должен выполнить план. Вот, например: по плану он должен заработать четыре тысячи рублей. По «Алге» получилось 1850 рублей, по банковским картам – 1750. В таком случае водитель добивает до плана недостающие 400 рублей наличными. Так как деньги, причитающиеся с безнала, оператор маршрута, как правило, не перечисляет, на обслуживание машины остается лишь только четыре сотни. И как на такие средства содержать транспорт? – задается вопросом частный перевозчик.

Некоторые предприниматели вынуждены уходить из транспортного бизнеса Фото: Рустем АХУНОВ

«БИЗНЕС ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗОК УМИРАЕТ»

Поскольку у частных перевозчиков становится меньше сил и возможностей содержать автопарк, некоторые предприниматели, по словам Вениамина, либо распродают часть транспорта, либо отправляют его в регионы. А кто-то из частников уходит из транспортного бизнеса насовсем.

– Количество машин на некоторых маршрутах сократилось вдвое, а местами – втрое. Какие-то маршруты вообще умерли. И дальше будет только хуже. Все идет к тому, что частных перевозчиков больше не станет. Возить народ будет некому. Государственные перевозчики с нагрузкой не справятся, – заявил Вениамин.

Из-за того, что собственники транспорта уже не в состоянии содержать на должном уровне технику, зарабатывают на маршрутах, по словам предпринимателя, в основном операторы и худо-бедно водители. Поэтому, как считает частный перевозчик, водители недовольны не столько из-за того, что стали зарабатывать меньше, а из-за того, что в ближайшем будущем зарабатывать будет уже просто не на чем.

– Само собой, водители из-за своего бедственного положения находятся на грани. Возникают скандалы. Водители выкидывают пассажиров из транспорта – уже и до этого доходит. Люди должны понимать, что мы денег никаких не видим. Раньше у меня водители работали и до часу ночи. Сейчас – только до десяти вечера, так как никакого смысла ездить допоздна нет. Ведь даже в последний круг до десяти часов среди пассажиров одни безнальщики, – сетует транспортный предприниматель.

Больше всего предпринимателя Вениамина расстраивает реакция властей. По его словам, посредством СМИ они выставляют в глазах обывателей виноватыми именно частников.

– Они уже объяснили всем, что мы воры и мошенники. Но на самом деле это хитрая махинация, от которой уже страдаем не только мы, но и все остальные. Этот мыльный пузырь скоро лопнет, а страдать будут пассажиры. Когда мы уйдем, конкурентов больше не останется. Это будет монополия. Они просто поднимут цену проезда до стоимости литра топлива, и народ никуда не денется, – заключил транспортный предприниматель Вениамин.

Несмотря на то, что использовать карту «Алга» объективно выгодно и удобно, на лицо острая проблема в транспортной системе столицы. И, по словам предпринимателя Вениамина, если вопрос не будет решен в ближайшие месяцы, Уфу ждет транспортная катастрофа.