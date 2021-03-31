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Общество31 марта 2021 12:14

Мэр Уфы анонсировал строительство «самой крупной» школы в городе

Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Школу в Кузнецовском затоне начнут строить в следующем году

Фото: Олег ЗОЛОТО

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон построят школу на 2200 мест. Она будет «самой крупной» в городе, сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков во время оперативного совещания в администрации.

– В этом году мы приступаем к проекту школы. И в будущем году, я уверен, что мы приступим к строительству, – сказал градоначальник.

Он добавил, что в сентябре в том же микрорайоне откроется детский сад на 280 мест. На территории Кузнецовского затона также выделено помещение под организацию новой поликлиники.