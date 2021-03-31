Мэр Уфы анонсировал строительство «самой крупной» школы в городе

Школу в Кузнецовском затоне начнут строить в следующем году Фото: Олег ЗОЛОТО

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон построят школу на 2200 мест. Она будет «самой крупной» в городе, сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков во время оперативного совещания в администрации.

– В этом году мы приступаем к проекту школы. И в будущем году, я уверен, что мы приступим к строительству, – сказал градоначальник.

Он добавил, что в сентябре в том же микрорайоне откроется детский сад на 280 мест. На территории Кузнецовского затона также выделено помещение под организацию новой поликлиники.