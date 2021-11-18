Ремонт старого Бельского моста в Уфе оценили в 4 млрд рублей

Арочный мост будут ремонтировать 3,5 года Фото: Рустем АХУНОВ

На сайте госзакупок пояснил тендер на капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в Уфе. Начальная и максимальная стоимость работ оценена в 4 млрд рублей.

Ремонт планируется начать в марте 2022 года. Он продлится 42 месяца (3,5 года) и полностью завершится в августе 2025 года. Деньги на реконструкцию моста предоставят два источника – региональный и городской бюджеты.

Длина сооружения составит почти 672 метра. На нем будет организовано движение на две полосы, ширина каждой – 3,75 метра.

Подрядчику предстоит организовать движение на время строительства, компенсировать затраты за ущерб водным ресурсам, частично демонтировать мост, заменить две опоры и реконструировать четыре. Исполнителю госконтракта также нужно будет установить новую плиту проезжей части, отремонтировать перильное ограждение, организовать земляное полотно и асфальтобетонное покрытие.

Подрядчика обяжут дать гарантии качества работы: 8 лет – на саму конструкции моста и земляное полотно, 4 года на верхний слой асфальта, пять лет – на нижний слой и барьерные ограждения.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 9 декабря текущего года.