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Общество18 ноября 2021 15:11

Ремонт старого Бельского моста в Уфе оценили в 4 млрд рублей

Обновленное сооружение планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Арочный мост будут ремонтировать 3,5 года

Арочный мост будут ремонтировать 3,5 года

Фото: Рустем АХУНОВ

На сайте госзакупок пояснил тендер на капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в Уфе. Начальная и максимальная стоимость работ оценена в 4 млрд рублей.

Ремонт планируется начать в марте 2022 года. Он продлится 42 месяца (3,5 года) и полностью завершится в августе 2025 года. Деньги на реконструкцию моста предоставят два источника – региональный и городской бюджеты.

Длина сооружения составит почти 672 метра. На нем будет организовано движение на две полосы, ширина каждой – 3,75 метра.

Подрядчику предстоит организовать движение на время строительства, компенсировать затраты за ущерб водным ресурсам, частично демонтировать мост, заменить две опоры и реконструировать четыре. Исполнителю госконтракта также нужно будет установить новую плиту проезжей части, отремонтировать перильное ограждение, организовать земляное полотно и асфальтобетонное покрытие.

Подрядчика обяжут дать гарантии качества работы: 8 лет – на саму конструкции моста и земляное полотно, 4 года на верхний слой асфальта, пять лет – на нижний слой и барьерные ограждения.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 9 декабря текущего года.