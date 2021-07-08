«Варварство и равнодушие!»: уфимская улица Октябрьской Революции оказалась под угрозой разрушения

Городские власти, по словам городских активистов, не озаботились защитой зданий, которые представляют культурную ценность Фото: vk.com/voopiikk_rb

Летом 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров распорядился о разработке концепции реконструкции уфимской улицы Октябрьской Революции. В феврале 2021 года архитекторы представили проект нового «современного общественного пространства».

Улицу Октябрьской Революции, согласно проекту, планируют сделать более комфортной для пешеходов. Предполагается, что проезжую часть сократят до двух полос, тротуар расширят, появится велосипедная дорожка, вернется историческая растительность (яблони и сирень). Здания, представляющие историческую и культурную ценность, сносить не будут, а наполнят новыми функциями и отреставрируют.

Проект реконструкции запланировали реализовать к 2024 году, аккурат к 450-летнему юбилею Уфы. В настоящее время городские власти в рамках региональной программы продолжают расселение аварийных многоквартирных домов по улице Октябрьской Революции.

Улицу Октябрьской Революции планируют сделать новым центром притяжения Фото: 2гис // Ленк Ленк

Однако, расселив многие дома, власти, по словам городских активистов, не озаботились защитой зданий, которые представляют культурную ценность.

– В настоящее время складывается крайне опасная, даже катастрофическая ситуация. Не обеспечена охрана зданий, доступ в помещения открыт. Активно действуют мародеры и черные копатели. Разрушаются ценные элементы интерьеров и фасадов. Объекты заселяются бездомными. Существует опасность возгорания домов. В ряде зданий отмечены прорывы системы водоснабжения, что приводит к подтоплению подвалов и фундаментов. Все это может привести к разрушению и утрате объектов, – рассказала в своих социальных сетях председатель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Эльза Маулимшина.

Многие здания находятся в аварийном состоянии Фото: Башкультнаследие

КРАЙНИЕ МЕРЫ

11 июня уфимские активисты провели одиночные пикеты за сохранение расселяемых объектов культурного наследия на улице Октябрьской Революции от мародеров. Активистка башкирского отделения ВООПИиК Кристина Абрамичева рассказала, что мероприятие стало ответной реакцией на полное бездействие местных властей.

– Пикеты и бросание под бульдозер – это последнее средство, на которое идут российские правозащитники в попытке привлечь внимание общественности к фактам варварства, равнодушия, неисполнения органами охраны и администрации города своих обязанностей. В случае с Большой Казанской (старое название улицы Октябрьской Революции – Ред.) единственное, что мы получали, – это полное игнорирование наших официальных писем и просто неформальных просьб в чате, например, Общественного Совета при Башкультнаследии, – заявила Абрамичева.

Во некоторых домах живут бездомные Фото: ВООПИиК

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Чтобы сохранить объекты культурного наследия на улице Октябрьской Революции, их необходимо законсервировать, как считает Кристина Абрамичева. Уфимский архитектор Адель Ахмадуллина заявила, что защита зданий на Большой Казанской – первоочередная задача, которую должны выполнить власти при реконструкции.

– В первую очередь необходимо обеспечить охрану и безопасность зданий, подключить камеры наружного наблюдения. Все это уже готовы оплатить предприниматели, только им нужно разрешение на подключение к городским сетям от администрации. Конечно, проект реставрации улицы должен быть проведен с учетом всех исходных предпроектных исследований специалистами в этой области. Необходимо разработать понятные и безопасные шаги и правила перехода жилого дома со статусом объекта культурного наследия от старых хозяев к новым, чтобы на каждом этапе был ответственный человек, который отвечал бы за сохранность и безопасность памятника, – отметила Ахмадуллина.

Активисты предлагают законсервировать здания на улице Октябрьской Революции Фото: ВООПИиК

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Кристина Абрамичева рассказала, почему для города так важно сохранить объекты, представляющие культурную и историческую ценность.

– На данный момент, когда уже потеряно столько памятников архитектуры, целесообразно максимально сохранить две улицы: Гоголя и Октябрьской революции. Именно на них максимально сохранилась историческая среда, единый ансамбль, почти не нарушаемый современными свечками-высотками. На остальных столичных улицах от прошлого богатства остались лишь отдельные памятники, уже вырванные из контекста. Если мы действительно хотим разворачивать какую-то туристическую историю, то нужна цельная историческая застройка хотя бы в масштабах одной улицы, – считает активистка.

По словам Кристины Абрамичевой, сохранение архитектурного наследия — это самый настоящий патриотизм, в котором проявляется любовь к своей Родине.

– Понятно, что нужно строить при этом и новое, развивать город. И культурное наследие, и современное вполне может гармонично сосуществовать. Пример тому у нас в городе – квартал «Арт-КВАДРАТ». Здесь отреставрированы старые дома и привнесены новые нотки с помощью дизайна и разных арт-практик. Однако, это не значит, что старые здания с неповторимым флером нужно заменять на новоделы – пусть и качественные, но подделки под старину, они даже смотрятся как неживые, с наличниками, как из пластика. Вот таких искусственных замен старого на новое допускать нельзя, – заявила Абрамичева.

Многие здания представляют культурную и историческую ценность Фото: Башкультнаследие

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Пикетами в защиту объектов культурного наследия на улице Октябрьской Революции, по всей видимости, получилось привлечь внимание региональных ведомств. Совместно мэрией Уфы и городскими структурами Башкульнаследие провело выездное совещание и осмотр памятников архитектуры на Большой Казанской. Заместитель начальника БКН Айнур Фархиев отчитался о мероприятии в своих социальных сетях.

– На сегодняшний день на данной улице 49 многоквартирных домов включены в адресную программу расселения аварийного жилья. В целях проведения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия нами в ближайшее время совместно с городом будут приняты неотложные меры по их так называемой «консервации» (на первоначальном этапе заколачивание проходов, огораживание территорий, ежедневный мониторинг), – сообщил Фархиев.

После пикетов чиновники провели осмотр памятников архитектуры на улице Октябрьской Революции Фото: Башкультнаследие

По словам Айнура Фархиева, улица Октябрьской Революции – единственная старинная улица, сохранившая свой исторический облик.

– Каждый дом, расположенный по улице – это целый мир, со своей историей и особенностями, все дома хранят историю и лицо города. Тут располагаются знаковые для Уфы здания – Дом Демидовых, где останавливался сам Александр Суворов, Спасская церковь, особняки известных уфимских купцов, – рассказал заместитель начальника Башкультнаследия.

Сделать улицу Октябрьской Революции главной исторической доминантой города Айнур Фархиев обозначил на прошедшем совещании как одну из обязанностей городских властей.