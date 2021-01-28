Строительство двух мостов в Уфе обойдется в сумму более 20 млрд рублей

Фото администрации Уфы

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алан Марзаев сегодня, 27 января, заявил, что примерная стоимость двух новых мостов в Уфе – в Кузнецовском затоне и на Интернациональной улице составит более 20 млрд рублей. Марзаев назвал их следующими приоритетными проектами. В настоящий момент, экспертиза моста в Черниковке уже завершена, что касается объекта в Кузнецовском затоне, то он ожидает рассмотрения вопроса о проектировании.

Министр отметил, что без федерального финансирования, построить эти объекты будет довольно сложно, так как «эту штангу регион самостоятельно не поднимет». Предварительная смета, проинформировал Марзаев, показала, что каждое сооружение обойдётся бюджету в сумму более 10 млрд рублей.